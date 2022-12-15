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Yer: Bursa! Ev sahibi-kiracı anlaşmazlığında yeni olay! Baca borusunu delip...

15.12.2022 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanlarda kiracı ve ev sahipleri arasındaki anlaşmazlığa bir yenisi daha eklendi. Bursa'da bir ev sahibi, evini daha fazla yüksek kiraya vermek amacıyla kiracısını çıkartmak için türlü oyunlara başvurdu. Tencere tava ile gürültü yapan kadın, baca borusunu delip gece yarısı müzik çalıyor.

Yer: Bursa! Ev sahibi-kiracı anlaşmazlığında yeni olay! Baca borusunu delip...

Artan kira fiyatları ev sahipleri ve kiracıları karşı karşıya getirmeye devam ediyor. Bu sefer ki anlaşmazlığın adresi Bursa oldu. Bir ev sahibi, evini daha fazla yüksek kiraya vermek amacıyla kiracısını çıkartmak için türlü oyunlara başvurdu. Ev sahibinin baca borusunu delip gece yarıları müzik çaldığını belirten kiracı "2 yıldır bu evdeyiz. Her ay kiramızı ödüyoruz. Amacı daha yüksek fiyattan kiraya vermek" dedi.

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EV SAHİBİNİN PSİKOLOJİK BASKILARINA MARUZ KALDI

Bursa’nın İznik ilçesinde 4 çocuk babası Nusret Durmaz’ın başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi. Yeşil Cami Mahallesi Büke Sokak’ta bulunan 2 katlı evin alt katında ailesi ile yaşayan Durmaz, üst katta oturan ev sahibi Tenzile B. nin psikolojik baskılarına maruz kaldı.

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Kiracı

BACA BORUSUNU DELİP MÜZİK DİNLETTİ

Evin içinde zıplayan tencere tava çalan ve bununla yetinmeyen ev sahibi baca borusunu delerek alt kata gece müzik dinletti. Resmen işkence yaşayan kiracı Nusret Durmaz, ev sahibinin yaptıklarını cep telefonu ile tek tek kayda aldı. Kayıt esnasında ev sahibi kadının kiracının evine baca deliğinden müzik dinletmesi, evi basması ve saldırması da görüntülerde yer aldı. Kiracı durmaz İznik İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu.

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Ev sahibi

"ZORBALIKLA BU İŞLER OLMAZ"

Korku dolu anları anlatan kiracı Durmaz, “2 yıldır bu evdeyiz. Her ay kiramızı ödüyoruz. Amacı daha yüksek fiyattan kiraya vermek. Soba borusundan bize müzik dinletti. Şu an ki bu durum toplumun kanayan yarası. Haklıysanız peşini bırakmayın. Zorbalıkla bu işler olmaz. Şikayetçi olduk” dedi.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Kiracı ev sahibi

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