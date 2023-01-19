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Yer: Bursa... Görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi! UFO'ya benzettiler

19.01.2023 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da sabahın ilk ışıklarında mercek bulutu görüldü. UFO'ya benzetilen bulutu gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bursa'daki mercek bulutu, Kestel, Gürsu, Yıldırım, Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinden görülebildi ve yaklaşık 1 saat bozulmadan kaldı. Birçok vatandaş ise bu ilginç doğa olayını kayıt altına almayı ihmal etmedi.

Bursa semalarında sabah saatlerinde mercek bulutu görüldü. Bursa'nın Kestel, Gürsu, Yıldırım, Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinden görülebilen ve yaklaşık 1 saat bozulmadan kalan bulut, görenlerin ilgisini çekti. Birçok kişi gökyüzündeki bu doğa olayını cep telefonlarıyla kaydetti.

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MERCEK BULUTU NEDİR?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinden alınan bilgiye göre, mercek bulutları engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmalarının bir sonucu olarak oluşuyor ve engebenin kuytu tarafında aşağı doğru hareketli türbülansın olduğunu gösteriyor.

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Orografik bir olayın sonucu olan ve UFO'ya benzeyen bulutun, fön rüzgarlarının bulunduğu her türlü coğrafi alanda görülme ihtimali yüksek.

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(AA)

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