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Yer: Bursa! Küçük çocuk bahşiş uğruna az kalsın canından oluyordu

22.05.2022 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın İnegöl ilçesinde düğün konvoyundaki cip, iddiaya göre arkadaşlarıyla birlikte düğün konvoyunun önüne geçerek bahşiş toplamaya başlayan Eren Salih Ç.’ye (8) çarptı. Yaralanarak İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan küçük çocuk bahşiş uğruna az kalsın canından oluyordu.

Yer: Bursa! Küçük çocuk bahşiş uğruna az kalsın canından oluyordu

Düğün konvoyundaki kaza, Mesudiye Mahallesi Yıldırım Caddesi üzerinde meydana geldi. Eren Salih Ç., iddiaya göre arkadaşlarıyla birlikte düğün konvoyunun önüne geçerek bahşiş toplamaya başladı.

DÜĞÜN KONVOYUNDAKİ CİP KÜÇÜK ÇOCUĞA ÇARPTI

Bu sırada konvoyda bulunan sürücü Özgür K. (42) yönetimindeki cip, çocuğa çarptı. Eren Salih Ç. çarpmanın etkisiyle yere düştü ve yaralandı. 

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Olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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