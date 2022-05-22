Yer: Bursa! Küçük çocuk bahşiş uğruna az kalsın canından oluyordu

Düğün konvoyundaki kaza, Mesudiye Mahallesi Yıldırım Caddesi üzerinde meydana geldi. Eren Salih Ç., iddiaya göre arkadaşlarıyla birlikte düğün konvoyunun önüne geçerek bahşiş toplamaya başladı.

DÜĞÜN KONVOYUNDAKİ CİP KÜÇÜK ÇOCUĞA ÇARPTI

Bu sırada konvoyda bulunan sürücü Özgür K. (42) yönetimindeki cip, çocuğa çarptı. Eren Salih Ç. çarpmanın etkisiyle yere düştü ve yaralandı.

Olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

