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SON DAKİKA | Niğde'de otobüs kazası! Selçuk Üniversitesi öğrencilerini taşıyordu... Ölü ve yaralılar var

22.05.2022 07:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Niğde'de Konya Selçuk Üniversitesi öğrencilerini taşıyan otobüs, kontrolden çıkarak kaza yaptı. Kaza sonrası ilk belirlemelere göre; 2 kişi hayatını kaybederken, 42 kişi yaralandı.

SON DAKİKA | Niğde'de otobüs kazası! Selçuk Üniversitesi öğrencilerini taşıyordu... Ölü ve yaralılar var

Son dakika: Otobüs kazası haberi Niğde'den geldi. Güney köyü yakınlarında Konya Selçuk Üniversitesi öğrencilerini taşıyan otobüs, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, 2 kişi hayatını kaybederken, 42 kişi yaralandı. Yaralılar Niğde ve Ulukışla hastanelerine kaldırıldı.

ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Adana'dan Konya'ya giden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otobüs, Adana-Niğde Otoyolu Güney köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

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İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda, polis, jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi.

2 ÖLÜ 42 YARALI

Kazada, 2 kişi hayatını kaybetti, 5'i ağır 42 kişi yaralandı.

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Yaralılar, bölgedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

NİĞDE VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Kaza yerine gelerek bilgi alan Niğde Valisi Mustafa Koç, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Adana'dan Konya istikametine gençlerimizi taşıyan özel bir firmaya ait otobüs, sabah saat 4 civarlarında Güney köy mevkisinde henüz belirlenemeyen sebeple kaza yapmıştır. Kazada maalesef üzülerek ifade ediyorum 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir, 42 vatandaşımız da yaralanmıştır." dedi.

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Yaralıların Niğde, Bor, Ereğli ve Ulukışla hastanelerine sevk edildiğini anlatan Koç, "Üzücü bir olay. Ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Hafif yaralı olan arkadaşlarımızla görüşmemizde kendilerinin büyük çoğunlukla Selçuk Üniversitesi öğrencisi olduklarını ifade ettiler." diye konuştu.

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(AA-DHA)


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