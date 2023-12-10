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  4. Yer: Çorum! Eve gelen eş, balkonda karısının cansız bedenini buldu

Yer: Çorum! Eve gelen eş, balkonda karısının cansız bedenini buldu

10.12.2023 11:14 | Son Güncelleme:
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Çorum'da 29 yaşındaki Güler Selvi Gergin, eve gelen eşi tarafından evinin balkonunda ölü bulundu. Gergin'in cansız bedeninin olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası savcılık talimatıyla morga kaldırıldığı öğrenildi.

Yer: Çorum! Eve gelen eş, balkonda karısının cansız bedenini buldu

Olay Akkent 4. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan 4 katlı binanın 2. katında oturan 29 yaşındaki Güler Selvi Gergin, eve gelen eşi tarafından balkonda hareketsiz şekilde bulundu. Eşinin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi.

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HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

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Güler Selvi Gergin'in cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası savcılık talimatıyla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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(İHA)

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