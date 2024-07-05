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    4. Yer: Denizli! Sokak müzisyenlerine dansıyla eşlik edince sosyal medyada çok konuşuldu... "Abla napıyon ya?"

    Yer: Denizli! Sokak müzisyenlerine dansıyla eşlik edince sosyal medyada çok konuşuldu... "Abla napıyon ya?"

    05.07.2024 13:39
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    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    05.07.2024 13:39
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    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüye sokak müzisyenlerine dansıyla eşlik eden bir kadının performansı damga vurdu. Denizli'de çekilen görüntülerde kadın büyük bir özgüvenle dans figürlerini sergilerken o anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede viral olmayı başardı. Sokak müzisyenlerinin şarkı söylediği anlarda müziğin ritmine kendisine kaptıran bir kadın bir anda dans etmeye başladı. Kalabalığa aldırış etmeden dans eden kadının figürleri görenleri şaşırtırken beğenisini de kazandı.

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    O anlar sosyal medya kullanıcılarından binlerce yorum ve beğeni yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, ""Abla napıyon ya?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Ablamın enerjisi harika" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Teyzem yılların acısını çıkartmış" yorumunda bulundu.

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