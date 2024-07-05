Yer: Denizli! Sokak müzisyenlerine dansıyla eşlik edince sosyal medyada çok konuşuldu... "Abla napıyon ya?"

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede viral olmayı başardı. Sokak müzisyenlerinin şarkı söylediği anlarda müziğin ritmine kendisine kaptıran bir kadın bir anda dans etmeye başladı. Kalabalığa aldırış etmeden dans eden kadının figürleri görenleri şaşırtırken beğenisini de kazandı.

O anlar sosyal medya kullanıcılarından binlerce yorum ve beğeni yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, ""Abla napıyon ya?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Ablamın enerjisi harika" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Teyzem yılların acısını çıkartmış" yorumunda bulundu.







