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  4. Yer: Esenyurt! Saniyeler içinde çaldı, hırsızın kimliği şoke etti

Yer: Esenyurt! Saniyeler içinde çaldı, hırsızın kimliği şoke etti

14.12.2021 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Esenyurt'ta bir kişi, girdiği kıyafet dükkanında genç kızın cep telefonunu saniyeler içinde çalarak bir telefoncuya sattı. Esnaf, gerçeği öğrenince telefonu genç kıza iade edip polise şikayette bulundu. Hırsızın ise bir sınıf öğretmeni olduğu ortaya çıktı.

Yer: Esenyurt! Saniyeler içinde çaldı, hırsızın kimliği şoke etti

Esenyurt'ta geçtiğimiz pazar günü öğle saatlerinde meydana gelen olayda, bir kişi kıyafet alma bahanesi ile bir dükkana girdi. Kıyafetleri inceleyen şahıs, bu sırada kasada duran çalışandan yardım istedi. Kadının, kıyafetleri gösterdiği anda hırsız, tezgahın üzerinde bulunan iki cep telefonundan önce birini almaya çalıştı. Şarjda bulunan cep telefonunu alamayan hırsız, elindeki telefonu bırakarak diğer telefonu aldı.

HIRSIZ ÖĞRETMEN ÇIKTI

Genç kızın cep telefonunu çalarak dükkandan ayrılan hırsız, 7 dükkan ötedeki telefoncuya geldi. Elindeki telefonunun kızına ait olduğunu söyleyen hırsız, 2 bin TL’ye telefonu sattı. Telefoncu, satış işlemi gerçekleşirken prosedür gereği hırsızın kimlik fotokopisini aldı. Akşam dükkanı kapatacağı esnada bir kızın iş yeri önünde ağladığı fark eden esnaf, kıza neden ağladığını sorunca telefonun çalındığı öğrendi. Telefonun renk ve modelini soran esnaf, saatler önce kendisine satılan telefonun kıza ait olduğunu öğrenince sahibine telefonu iade ederek karakola şikayette bulundu. Esnaf, karakoldaki işlemler sırasında ise hırsızın öğretmen olduğunu öğrenince şokE oldu. Şahıstan şikayetçi olan telefoncu, hırsızın biran önce yakalanmasını istedi.

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ADRESİNDE BULUNAMADI

Polis ekipleri hırsız öğretmenin yakalanması için çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalarda rapor alan öğretmenin son günlerde okula gitmediği ve adresinde bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri telefonu çalma anları kameralara yansıyan hırsızın yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Öğretmen Esenyurt
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