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Yer: İstanbul! Kadın sürücü ambulansın önünü kesti, dakikalarca yol vermedi

23.09.2022 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da kadın bir sürücü, yolunu kestiği ambulansa yol vermedi. Ambulansın hasta taşımadığını öne süren kadının, şoförle inatlaşması dakikalarca sürdü. Ambulans şoförü Metin Topuz, "Psikolojik olarak çok yıprandık. Yarın bir gün o kişide aynı durumu yaşayabilir. Onun annesi ya da babası da olabilirdi. Bize sadece duyarlı olunmalarını istiyorum" dedi.

Yer: İstanbul! Kadın sürücü ambulansın önünü kesti, dakikalarca yol vermedi

İstanbul Etiler'de hasta taşıyan bir ambulansın önünü kadın bir sürücü kesti. Ambulansa yol vermeyen kadın sürücü, şoföre hasta taşımadıklarını iddia ederek dakikalarca inatlaştı. Psikolojik olarak yıprandıklarını belirten ambulans şoförü, kendilerine karşı duyarlı olunmasını istedi.

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AMBULANSIN ÖNÜNÜ KESTİ: HER ŞEYİ İHMAL EDEMEZSİNİZ

Etiler'de 89 yaşında solunum problemi çeken bir hastayı alan ambulansın önü, bir sürücü tarafından kesildi. Ambulans şoförüne tepki gösteren kadın sürücü, "Siz ambulanssınız diye her şeyi ihmal edemezsiniz, biliyorsunuz değil mi? Hasta taşımıyorsun şu anda" dedi. Bu tepki karşısında ambulans şoförü ise "Gelin bakın isterseniz gelin, inin aşağı bakabilirsiniz" yanıtını verdi.

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Ambulans şoförü Metin Topuz

"SADECE DUYARLI OLUNMASINI İSTİYORUM"

Hastanın hayatına yol açabilecek olayla ilgili ambulans şoförü, "Bizi yalancılıkla suçladı, ambulansta hasta olmadığını iddia etti. Dar bir sokağa girdik, sıkıntılı bir hastamız vardı, hastanın ölümüne neden olabilirdi. Biz hasta aldıysak o sireni açmak zorundayız. Psikolojik olarak çok yıprandık. Yarın bir gün o kişide aynı durumu yaşayabilir. Onun annesi ya da babası da olabilirdi. Bize sadece duyarlı olunmalarını istiyorum" dedi.


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Anahtar Kelimeler:
İstanbul ambulans
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