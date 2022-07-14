Yer: İstanbul! Vatandaşlar cama çıkarak tepki gösterdi, hırsızlar aldırış etmedi

Adnan Kahveci Mahallesi'ndeki bir sitenin otoparkına saat 05.00 sıralarında gelen 2 kişi, park halinde bulunan lüks otomobilin camını kırarak içine girdi. Bu sırada hırsızları fark eden bina sakinleri cama çıkarak tepki gösterdi. Binadakilerin bağırmalarına aldırış etmeyen hırsızlar, otomobilin ön konsolunu parçalayarak hayalet göstergesini çaldı.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yaşanan hırsızlık anı ise bir site sakini tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: DHA

