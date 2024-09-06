Yer: İstanbul! Yabancı plakalı aracı gören çiçekçi satış yapmak için tüm sınırları zorladı... Gül yaprakları attı yetmedi twerk yaptı

İstanbul'da akan bir trafikte kaydedilen görüntüler sosyal medyada bir hayli popüler oldu. Görüntülerde bir çiçekçi yabancı plaka aracı görünce gül satmak istedi.

Önce sözlü bir şekilde gül satın almaya ikna etmeye çalışan çiçekçi başarılı olamayınca müşterisinin aracının üzerine gül yaprakları atmaya başladı.

Müşterinin çiçek almaya ikna olmaması üzerine çiçekçi bu kez hünerlerini sergilemek için herkesi şaşırtan bir harekete imza atarak aracın önünde geçip twerk yaptı. Ardından ise eğilerek aracın kaportasını öptü.