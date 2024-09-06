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    4. Yer: İstanbul! Yabancı plakalı aracı gören çiçekçi satış yapmak için tüm sınırları zorladı... Gül yaprakları attı yetmedi twerk yaptı

    Yer: İstanbul! Yabancı plakalı aracı gören çiçekçi satış yapmak için tüm sınırları zorladı... Gül yaprakları attı yetmedi twerk yaptı

    06.09.2024 13:17
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    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    06.09.2024 13:17
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    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı. İstanbul'da akan bir trafikte yabancı plaka aracı gören çiçekçi satış yapmak için ilginç yollar seçti. Önce aracın üzerine gül yaprakları atan adam ardından aracın önünde geçerek twerk yaptı. Sosyal medya kullanıcılarını o anlar çok eğlendirdi.

    İstanbul'da akan bir trafikte kaydedilen görüntüler sosyal medyada bir hayli popüler oldu. Görüntülerde bir çiçekçi yabancı plaka aracı görünce gül satmak istedi.

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    Önce sözlü bir şekilde gül satın almaya ikna etmeye çalışan çiçekçi başarılı olamayınca müşterisinin aracının üzerine gül yaprakları atmaya başladı.

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    Müşterinin çiçek almaya ikna olmaması üzerine çiçekçi bu kez hünerlerini sergilemek için herkesi şaşırtan bir harekete imza atarak aracın önünde geçip twerk yaptı. Ardından ise eğilerek aracın kaportasını öptü.

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    Anahtar Kelimeler:
    Çiçekçi İstanbul Twerk
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