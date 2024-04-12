Yer: Konya! CHP'li belediye başkanının makam aracı gündem oldu: Dikkat çeken yazı!

31 Mart'taki seçimlerde hiç beklenmedik sonuçlar ortaya çıkmıştı. Türkiye'nin birçok yeri AK Parti'den CHP'ye geçerken AK Parti'nin kalesi olarak nitelendirilen Konya'da da ilginç sonuçlar doğmuştu. Akşehir ilçesinde oyların yüzde 42,63'ünü alan CHP'nin adayı Ahmet Nuri Köksal belediye başkanı olmuştu.

İLK İŞİ BU OLDU

Köksal'ın mazbatasını aldıktan sonra yaptığı ilk iş makam aracını belirlemek oldu.

Makam aracını Tofaş marka Şahin araç olarak belirleyen Köksal'ın bu tavrı olay oldu.

Ayrıca makam aracının üzerinde yer alan 'Sanki sene 1999' yazısı da dikkatlerden kaçmadı.





