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  4. Yer: Kuşadası! Şehir merkezine inen yaban domuzunu eliyle yakaladı... Arka ayaklarından tuttu, yere yatırmaya çalıştı

Yer: Kuşadası! Şehir merkezine inen yaban domuzunu eliyle yakaladı... Arka ayaklarından tuttu, yere yatırmaya çalıştı

03.10.2024 17:50
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
03.10.2024 17:50
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Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcıların tepkisine neden oldu. Görüntülerde ismi açıklanmayan bir adam şehir merkezine inen domuz sürüsünün içine daldı ve içlerinden bir domuz elleriyle yakaladı. Arkadaşı ise o anları saniye saniye cep telefonuyla kaydetti.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde çekildiği iddia edilen görüntüler sosyal medya kullanıcıları arasında viral oldu. Görüntülerde bir adam şehir merkezine indi ve sokak ortasında dolaşan domuz sürüsünü fark etti.

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Domuzlardan birini arka ayaklarından yakalayan adam arkadaşının kahkahaları arasında hayvanla adeta

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boğuştu.Görüntüler sosyal medyadan paylaşılınca tepkiler de gecikmedi.
Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Yazık hayvana" yorumunu ekledi.

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Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Asla amacını anlamayamadığım görüntüler" yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya domuz
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