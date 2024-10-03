Yer: Kuşadası! Şehir merkezine inen yaban domuzunu eliyle yakaladı... Arka ayaklarından tuttu, yere yatırmaya çalıştı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde çekildiği iddia edilen görüntüler sosyal medya kullanıcıları arasında viral oldu. Görüntülerde bir adam şehir merkezine indi ve sokak ortasında dolaşan domuz sürüsünü fark etti.

Domuzlardan birini arka ayaklarından yakalayan adam arkadaşının kahkahaları arasında hayvanla adeta

boğuştu.Görüntüler sosyal medyadan paylaşılınca tepkiler de gecikmedi.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Yazık hayvana" yorumunu ekledi.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Asla amacını anlamayamadığım görüntüler" yorumunu yaptı.