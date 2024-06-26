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    4. Yer: Mersin! Kendisini otomobil zanneden adam trafiği birbirine kattı... Polisin "sen yayasın, sağa çek" anonsunu bile duymadı

    Yer: Mersin! Kendisini otomobil zanneden adam trafiği birbirine kattı... Polisin "sen yayasın, sağa çek" anonsunu bile duymadı

    26.06.2024 10:49
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    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    26.06.2024 10:49
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    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekti. Mersin'de bir sokakta çekilen görüntülerde bir adam kendisini otomobil zannederek üstsüz bir şekilde trafiğe çıktı. Ana yolda arabaların arasında yürüyen ve sinyal veren adamın polisle yaşadığı ilginç diyalog sosyal medyada gündem oldu. Polis adamı, "Sen yayasın sağa çek" diyerek uyardı.

    Mersin'de kaydedilen bir görüntüde akan trafikte üstsüz bir şekilde kendisini otomobil zanneden bir adam dolaştı. Vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde şikayet üzerine polis adamı trafikten çıkartmaya çalıştı.

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    O anlarda polis telsizinden "Sen yayasın sağa çek" anonsu duyuldu. Polis aracına yaklaşarak bir şeyler söyleyen adam ise tüm uyarılara rağmen trafikte kalmaya devam etti.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Araç fiyatları el yakınca yaya kendini yollara vurdu" yorumunu ekledi.

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    Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "İşte sonunda oldu, sıcaktan contalar yandı" yorumunda bulundu. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcı ise, "Yakıtı bitmiş" yorumunu ekledi.

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