HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yer: Muğla! Savcı, polisiz diyerek 3 milyon TL dolandırdılar

Yer: Muğla! Savcı, polisiz diyerek 3 milyon TL dolandırdılar

03.09.2021 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Muğla emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 11 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak, vatandaşların duygularını istismar ederek Fetullahçı Terör Örgütü-Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ-PDY) ile isimlerinin anıldığı ileri sürerek dolandırıcılık dolandıran şüpheliler hakkında çalışma başlatıldı.

11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Muğla Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, bir mağdurun başvurusu üzerine Fethiye Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde şüphelilere yönelik teknik ve fiziki takip başlattı. Şüphelilerin tespit edilmesinin ardından Muğla merkezli Şanlıurfa ilinde 2, İstanbul’da 7, Kütahya’da ve Muğla’da bir olmak üzere toplam 11 şüpheliyi gözaltına aldı.

3 MİLYON TL DOLANDIRDILAR

Dolandırıcılık şebekesinin çok sayıda vatandaşı telefon ile arayarak 3 milyon lira dolandırdıkları belirlendi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Fethiye adliyesine sevk edildiler.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kıyafetleri yırtılınca anladı! Büyük göğüslerinden kurtulduğunu sandı ama...Kıyafetleri yırtılınca anladı! Büyük göğüslerinden kurtulduğunu sandı ama...
PARTNERDizi aşkı gerçek oldu! Çiçeği burnunda çift, ilk kez baş başa görüntülendiDizi aşkı gerçek oldu! Çiçeği burnunda çift, ilk kez baş başa görüntülendi
Dikkat çeken yüz yüze eğitim açıklaması: Mutlaka...Dikkat çeken yüz yüze eğitim açıklaması: Mutlaka...
Anahtar Kelimeler:
fetö dolandırıcılık Muğla Fethiye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Genç kız "Beni kurtarın" diyerek pencereden kendini boşluğa bıraktı

Genç kız "Beni kurtarın" diyerek pencereden kendini boşluğa bıraktı

2 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

2 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

Acun Ilıcalı teklifi yaptı! O Ses Türkiye’ye bomba transfer

Acun Ilıcalı teklifi yaptı! O Ses Türkiye’ye bomba transfer

Babası kulübü basmıştı! Bir şok daha

Babası kulübü basmıştı! Bir şok daha

Bakan Koca'dan Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Bakan Koca'dan Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Prof. Dr. Uğur Şahin: Bu müthiş bir artış

Prof. Dr. Uğur Şahin: Bu müthiş bir artış

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bahçeli'den seçim barajı açıklaması

Bahçeli'den seçim barajı açıklaması

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

3 kızını öldüren imamın ifadesi ortaya çıktı

3 kızını öldüren imamın ifadesi ortaya çıktı

Çağrılar sonrası flaş 'af' iddiası!

Çağrılar sonrası flaş 'af' iddiası!

"Aşılara dirençli olabilir" diyerek duyurdular! İşte yeni kâbus

"Aşılara dirençli olabilir" diyerek duyurdular! İşte yeni kâbus

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.