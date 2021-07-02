HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yer: Samsun! Sıfır otomobil aldı, hayatının şokunu yaşadı

Yer: Samsun! Sıfır otomobil aldı, hayatının şokunu yaşadı

02.07.2021 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da bir kişi, 2016 yılında sıfır aldığı aracın gizli ayıplı çıkması üzerine başlattığı hukuk mücadelesini kazandı. Mahkemenin "aracın ayıpsız yenisi ile değiştirilmesine" karar vermesine rağmen yetkili firma ile görüşen otomobil sahibi, olumlu bir sonuç alamadı.

Yer: Samsun! Sıfır otomobil aldı, hayatının şokunu yaşadı

Yusuf Cebeci, 2016 model sıfır kilometre bir otomobil aldı. İddiaya göre, kısa bir süre sonra aracın kapı altlarında paslanma meydana geldi. Durumu aldığı bayiye bildiren Cebeci, kapıların değiştirilmesinden başka bir işlem yapılamayacağı cevabını aldı. Bunu kabul etmeyen Cebeci, aracın bu şekilde değer kaybedeceğini belirterek, aracın misli ile değiştirilmesi için dava açarak hukuk mücadelesi başlattı.

5

MAHKEME KARARINI VERDİ

Avukatı aracıyla tüketici mahkemesi sıfatıyla Bafra 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açtı. Mahkemece yapılan incelemeler ve alınan bilirkişi raporunda araçtaki paslanmaların imalat hatası olduğu, aracın fabrikada ilk boyanması esnasında hatalı işlemler yapıldığı tespit edildi. Mahkeme tarafından, "aracın ayıpsız misli ile değiştirilmesine" karar verildi. Karara karşı davalı taraf istinafa itirazında bulundu. İstinaf mahkemesince usulen bir eksiklik sebebiyle dosya bozularak mahkemesine iade edildi. Mahkemece yeniden inceleme yapılarak yeniden "aracın misli ile değiştirilmesine" karar verildi ve karar kesinleşti.

İstanbul'da ilginç olay: Satın aldığı aracın önü 2012 arkası 2010 model çıktıİstanbul'da ilginç olay: Satın aldığı aracın önü 2012 arkası 2010 model çıktı

7

Yusuf Cebeci’nin avukatı Serkan Dönüm yaptığı açıklamada, “Araç 2016 yılında alınmış. Alındıktan kısa bir süre sonra aracın kapı içlerinde paslanma geldiği tespit edilmesi üzere müvekkilim aracı servise götürmüş. Serviste yapılan kontrollerde bu hata kabul edilmiş. Hata kabul edilmesine rağmen, hatalı aracın değiştirilmesine yönelik talepler bir türlü yerine getirilmediğinden bu dava konusu olmuş. Yaklaşık 2017 yılından bu yana bu dava devam ediyor. Araç hala yenisiyle değiştirilmedi. Araçtaki paslanmalar sürekli artmakta. Bununla ilgili bilirkişi raporlarında araçtaki boya dökülmesinin imalat hatasından kaynaklandığı ve bu sebeple aracın yenisiyle değiştirilmesiyle ilgili raporlar var. Buna ilişkinde Bafra Asliye Hukuk Mahkemesi’nin tüketici mahkeme sıfatıyla aracın yenisiyle değiştirilmesine ilişkin kararı var. Bu karar istinaf mahkemesinden de onanarak kesinleşti. Ancak firma hala müvekkilimin yenisiyle değiştirmesi gereken aracı değiştirmemekte. Aracın yenisi şu anda piyasada olmasına rağmen, yenisini vermemekte ve belki hukuki olur ancak ahlaki olmayan belli hukuksal donelerle davayı uzatmaya gayret etmekte ve müvekkilimin hakkına kavuşmasını engellemek için çaba göstermektedir. Firmanın bu tavrını yakışıksız buluyoruz. Bir an önce müvekkilimin mağduriyetinin giderilmesini talep ediyoruz” dedi.

Bir hevesle otomobil aldı, hayatının şokunu yaşadıBir hevesle otomobil aldı, hayatının şokunu yaşadı


Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'ye geliyor! Tarih belli olduTürkiye'ye geliyor! Tarih belli oldu
PARTNERTürkiye'yi yasa boğan ölüm! Yeşilçam'ın efsanesine böyle veda ettilerTürkiye'yi yasa boğan ölüm! Yeşilçam'ın efsanesine böyle veda ettiler
Müzik sınırlamasıyla ilgili Bakan Ersoy'dan açıklamaMüzik sınırlamasıyla ilgili Bakan Ersoy'dan açıklama
Anahtar Kelimeler:
Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yeşilçam'ın efsane ismi Kartal Tibet hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın efsane ismi Kartal Tibet hayatını kaybetti

Rekor sıcaklık: 52 dereceyi gördük ayakta duramıyoruz

Rekor sıcaklık: 52 dereceyi gördük ayakta duramıyoruz

Elif Çakal'ın ölümü: 2 şüpheli olay gününü hakime anlattı

Elif Çakal'ın ölümü: 2 şüpheli olay gününü hakime anlattı

Aile hekimlerine 3 bin TL ek ödeme

Aile hekimlerine 3 bin TL ek ödeme

Yaşadığı tacizi canlı yayında gözyaşlarıyla anlattı

Yaşadığı tacizi canlı yayında gözyaşlarıyla anlattı

Fetullah Gülen'in akrabası Munise Gülen yakalandı

Fetullah Gülen'in akrabası Munise Gülen yakalandı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

3. doz aşı için karar verildi

3. doz aşı için karar verildi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Karadeniz'deki olay sonrası Putin'den 3. dünya savaşı açıklaması

Karadeniz'deki olay sonrası Putin'den 3. dünya savaşı açıklaması

Resmi Gazete'de yayımlandı! Sigara paketlerinde değişiklik

Resmi Gazete'de yayımlandı! Sigara paketlerinde değişiklik

Kadıköy'de "şort" tartışması! Sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Kadıköy'de "şort" tartışması! Sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.