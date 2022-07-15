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Yer: Tokat! Tüm borçları kapattı, bir ilçe gizemli hayırseveri konuşuyor

15.07.2022 12:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta gizemli bir hayırsever, bir markete girerek veresiye defterindeki 20 bin liraya yakın borcu ödeyerek hem vatandaşı hem de esnafı sevindirdi. İş yerine "Veresiye borcu olanların borçları hayırseverler tarafından ödenmiştir” yazılı afişi asan market sahibi, "Yaklaşık 20 bin TL bir veresiyenin hepsini ödedi. Bizde kendisine teşekkür ettik. Hayırsever vatandaşımız isminin öğrenilmesini istemedi” dedi.

Yer: Tokat! Tüm borçları kapattı, bir ilçe gizemli hayırseveri konuşuyor

Tokat Niksar'da bir ilçe gizemli hayırseveri konuşuyor. İlçede bulunan bir markette 20 bin liraya yakın borcu kapatan hayırsever hem vatandaşı hem de esnafı sevindirdi. Olayla ilgili konuşan market sahibi Erol Ersin, bir kişinin gelerek hayır yapmak istediğini, bunu da veresiye defterini kapatarak yerine getirmek istediğini söylediğini belirtti.

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TÜM BORÇLARI ÖDEDİ

Tokat’ın Niksar ilçesinde bir hayırsever rastgele girdiği bir markette veresiye defterindeki tüm borçları ödedi. Veresiye defterindeki 20 bin liraya yakın borcu ödeyen hayırsever, markete borcu olan ailelerin yüzünü güldürdü.

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"BORÇLAR ÖDENMİŞTİR" AFİŞİ ASTI

İsmetpaşa Mahallesinde market işleten Erol Ersin, iş yerine “Bakkalımıza 12.07.2022 tarihine kadar veresiye borcu olanların borçları hayırseverler tarafından ödenmiştir” yazılı afişi astı. Veresiye borcu olanlar ise afişi gördüklerinde mutlu oldu.
Yaşadığı şaşkınlığı ifade eden Ersin, “Marketin önünde oturuyordum bir arkadaş yanıma geldi, işlerimizin durumunu, mahallenin durumunu, veresiyemizin olup olmadığını sordu. Bende işlerin durumunu, haliyle veresiyemizin olduğunu söyledim. Daha sonra bir hayır yapmak istediğini bunu da veresiye defterini kapatarak yerine getirmek istediğini söyledi. Bende kabul ettim. Defterdeki gündelik ve bilgisayarda kayıtlı düzenli düzensiz ödeme yapanların listesini çıkarttık. Yaklaşık 20 bin TL bir veresiyenin hepsini ödedi. Bizde kendisine teşekkür ettik. Hayırsever vatandaşımız isminin öğrenilmesini istemedi” dedi.

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Mahalle sakinlerinden Yavuz Selim Beytür ise yaşanan olayın şaşkınlığı ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek; “Bu mahallede doğdum büyüdüm, Allah, bu duyarlı insanımızdan razı olsun. Bu borçları kim ödediyse mahalle adına teşekkür ediyoruz, Allah gönlüne göre versin” diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Tokat
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