Yerli aşıda gönüllü olan Bakan Varank'tan canlı yayında önemli açıklamalar

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli aşıyla ilgili açıklamada bulundu. CNN Türk ekranlarında konuşan Bakan Varank yan etki konusuna değinirken mayıs ayındaki gönüllülük için de çağrıda bulundu.

Bakan Varank'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

İlk insan çalışmalarının başlaması demek. Biraz şartlar uygun olması gerekiyor. Faz-1 çalışmasında gönüllü olan insanlara ekstra hassasiyet gösteriyor. Tekitler yapılıyor, kanlarınız alınıyor, sağlıklı olup olmadığınıza bakılıyor. Aşı olduktan sonra tam gözetimde sizi tutuyorlar. Yan etki yok. Kolumda hafif bir sancı var.

VATANDAŞA ÇAĞRI

VLP aşısı hakkında: Öncelikle şunu söyleyeyim. Hastalıkla mücadelenin yolu aşılama. Vatandaşlarımıza şu çağrıyı yapıyoruz. Aşıya erişiminiz varsa, zamanınız geldiyse aşı olun. Tüm dünyada aşıdan başka yol yok. Sağlık Bakanlığımız onay veriyorsa tüm denetimler yapılmış demektir.

Biz Türkiye'de TÜBİTAK altında bir platform oluşturduk. İlaç ve aşı geliştirmek isteyen hocalarımıza çağrıda bulunduk. Dedik ki gelin her türlü desteği vereceğiz, dedik. Hocalarımızda üstün gayretle o günden beri çalışıyorlar. 7 farklı çalışma söz konusu.