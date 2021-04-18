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  4. Yerli aşıda gönüllü olan Bakan Varank'tan canlı yayında önemli açıklamalar

Yerli aşıda gönüllü olan Bakan Varank'tan canlı yayında önemli açıklamalar

18.04.2021 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, gönüllü olarak yaptırdığı yerli aşı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Canlı yayında konuşan Varank, "Yan etki yok. Kolumda hafif bir sancı var." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli aşıyla ilgili açıklamada bulundu. CNN Türk ekranlarında konuşan Bakan Varank yan etki konusuna değinirken mayıs ayındaki gönüllülük için de çağrıda bulundu.

Bakan Varank'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

İlk insan çalışmalarının başlaması demek. Biraz şartlar uygun olması gerekiyor. Faz-1 çalışmasında gönüllü olan insanlara ekstra hassasiyet gösteriyor. Tekitler yapılıyor, kanlarınız alınıyor, sağlıklı olup olmadığınıza bakılıyor. Aşı olduktan sonra tam gözetimde sizi tutuyorlar. Yan etki yok. Kolumda hafif bir sancı var.

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VATANDAŞA ÇAĞRI

VLP aşısı hakkında: Öncelikle şunu söyleyeyim. Hastalıkla mücadelenin yolu aşılama. Vatandaşlarımıza şu çağrıyı yapıyoruz. Aşıya erişiminiz varsa, zamanınız geldiyse aşı olun. Tüm dünyada aşıdan başka yol yok. Sağlık Bakanlığımız onay veriyorsa tüm denetimler yapılmış demektir.

Biz Türkiye'de TÜBİTAK altında bir platform oluşturduk. İlaç ve aşı geliştirmek isteyen hocalarımıza çağrıda bulunduk. Dedik ki gelin her türlü desteği vereceğiz, dedik. Hocalarımızda üstün gayretle o günden beri çalışıyorlar. 7 farklı çalışma söz konusu.

Bu aşıları üretebilecek tesisler de var. 7 farklı aşı adayını destekliyoruz. VLP dediğimiz virüs benzeri parçacıklara dayalı aşı adayı. DSÖ listesine girmiş aşı adaylarından biri en ileride diyebiliriz.

İhsan hocamız ABD'de tecrübesi olan aşıların içindeki yeni argümanı da geliştiren hocamız. VLP aşı adayımızın en önemli özelliklerinden biri 4 proteini dikkate alarak tasarlanan bir aşı adayı. Çok etkin olacağını düşünüyoruz. Mayıs sonundaki Faz2 çalışmasına İngiliz mutasyonunu çalışarak giriyor. 256 gönüllüyle yapılacak. İngiliz mutasyonu çalışılmış olacak. Farklı üniversitelerimiz, farklı teknolojilerde çalışan aşılar var.

İlk defa insana uygulanma çalışmaları çok önemli. Gönüllülük çok önemli. Faz 1'den biraz daha rahat aşama Faz 2'de 256 gönüllüye ihtiyacımız olacak. Eğer insanlığa bilime hizmet etmek istiyorsanız gelin mayıs ayında gönüllü oldu.

YAN ETKİLERİ VAR MI?

Kan alınıyor, müşaade altındasınız. Doktorlar sizin başınızda sizinle beraber bekliyorlar. Herhangi bir yan etki olmadı. Sadece kolumda bir sızı oldu. Bu da çok normal.

Ankara Onkoloji Hastanesi ve TÜBİTAK'la iletişime geçebilirler.

SAKLAMA KOŞULLARI

Çok düşük sıcaklık istemiyor. Standart soğukluklarda saklanabiliyor.

AŞI OLMAKTAN ÇEKİNENLER...

Açıkçası ben aşı gönüllü olacağım diye söz vermemiş olsaydım ilk günden bu aşıyı olurdum. Hangi insana nasıl tepki vereceği belli olmayan bir hastalık bu. Çok sinsi bir hastalık bu. Mücadele etmenin tek yolu aşı olmak. Bir kez daha çağrıda bulunayım. Aşının hiçbir zararı yok.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Mustafa Varank

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