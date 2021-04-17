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  4. Yerli aşıda yeni gelişme! Bakan Varank ilk dozu canlı yayında yaptırdı

Yerli aşıda yeni gelişme! Bakan Varank ilk dozu canlı yayında yaptırdı

17.04.2021 20:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ODTÜ-Bilkent çalışması gönüllüsü olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank canlı yayında aşı yaptırdı.

Yerli aşıda yeni gelişme! Bakan Varank ilk dozu canlı yayında yaptırdı

Bakan Varank, koronavirüse karşı geliştirilen ve en yenilikçi aşı yöntemlerinden biri kabul edilen virüs benzeri parçacıklara dayalı (VLP) aşısı için gönüllü oldu. Varank, geceyi hastanede gözlem altında geçirecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank şu ifadeleri kullandı:

Ankara Onkoloji Hastanesi faz-1 klinik araştırmalar merkezindeyiz. Türkiye'de ve dünyada yenilikçi bir teknoloji olan VLP aşısında faz-1 gönüllüsü oldum. Normalde bu çalışmalar 27 Mart'ta 36 gönüllüyle başladı. Biz de Hasan Mandal hocamızla beraber artı iki olarak bu çalışmaya katılmış olduk. Ocak 2021 tarihinde biz Kovid-19 Türkiye platformu olarak hocalarımızı toplamıştık. Türkiye'de bütün aşı ve ilaç çalışması yapan hocalarımıza Türkiye neler yapabilir diye bir toplantı yapmıştık. O toplantıda bazı hocalarımız Türkiye'de aşı üretme kabiliyetinin olduğunu söylemişti.

Şu anda DSÖ listesine göre dünyada VLP aşı adayı 4 tane var. VLP aşısı dünyada inovatif kabul edilen bir aşı türü. Bu aşı adayımız virüsün 4 proteinini de dikkate alarak tasarlanmış bir aşı adayı. Çok inovatif bir aşı adayı olduğuna inanıyoruz.

Neticelerinin farklı ve dünyadakilerden etkin olacağını inanıyoruz. FAZ-1 çalışması oldukça önemli. Ben vatandaşlarımıza sesleniyorum. Aşı vaktiniz geldiyse Sağlık Bakanlığı'nın uyguladığı aşıları yaptırın.

Bu aşının sadece Türkiye'ye değil tüm dünyaya faydası olsun istiyoruz. Aşı adayımıza çok güveniyoruz. Sene sonuna kadar yeterince gönüllü bulursak aşımızı sunacağız.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Aşı

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