Yerli komedi film sevenleri mutlu etti! “Allah Yazdıysa Bozsun” filminin resmi fragmanı yayınlandı

Yönetmen koltuğunda Barış Yöş’ün oturduğu yerli komedi filmi Allah Yazıyda Bozsun, 13 Mayıs 2022 tarihinden itibaren sinema salonlarında yerini aldı. Filmin vizyona girmesiyle eş zamanlı olarak resmi fragmanı da paylaşıldı. Senaryosu Gökçe Tezdoğan ve Gökhan Yıldız tarafından kaleme alınan filmin başrollerini Gonca Vuslateri, Burak Yamantürk ve Öznür Serçeler üstleniyor. Aynı zamanda filmin oyuncu kadrosunda Pelin Öztekin, Emre Dinler, Merve Sarıtaş, Emre Bulut, Walison Fonseca ve usta oyuncular Nurseli İdiz ile Köksal Engür yer alıyor.

ALLAH YAZDIYSA BOZSUN FİLMİNİN FRAGMANI

Hepimiz gibi sıradan bir hayat yaşarken, aşkı ıskalıyor Irmak. İlk ve tek aşkı çocukluktan kalan mektup arkadaşı. Birbirlerini hiç görmemişler ama çok iyi anlamışlar. Anlaşılmak da beraberinde sevgiyi getirmiş. Fakat zaman içinde mektuplaşmayı bırakıp birbirlerini kaybetmişler... Günler geçiyor, Irmak 30’lu yaşlarına geliyor. En yakın arkadaşı Eliz’ in nişanladığı gece akıllarına bir hurafe geliyor: Yastığının altına evin anahtarını koyarsan, rüyanda evleneceğin adamı görürmüşsün. Tabii durmuyor deniyor bunu Irmak ve arkadaşları. Irmak koyuyor yastığının altına anahtarları, fakat o da ne? En yakın arkadaşı Eliz’in nişanlısı giriyor rüyasına. Olacak şey mi bu diyor ama yine de etkileniyor rüyasından. Nerde görse köşe bucak kaçıyor Eliz’in nişanlısı Burak’tan. Ancak o ne kadar kaçsa da kader bu, her zaman seçmekten kaçtığı yollarsa yakalıyor Irmak’ı...



