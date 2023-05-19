MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yeşilçam efsanesi Aydan Şener’in kızı bakın kim çıktı! Ünlü ismi gören şaştı kaldı

Yeşilçam efsanesi Aydan Şener’in kızı bakın kim çıktı! Ünlü ismi gören şaştı kaldı

18.05.2023 17:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam'ın tescilli güzelleri arasında yer alan Aydan Şener unutulmaz isimler arasında yer alıyor. Güzelliği ve oyunculuğuyla bir döneme damga vuran Aydan Şener'in kızı da çok ünlü çıktı. Ünlü ismin kızını görenler çok şaşırdı.

Yeşilçam efsanesi Aydan Şener’in kızı bakın kim çıktı! Ünlü ismi gören şaştı kaldı

Çalıkuşu dizisinde canlandırdığı Feride karakteri ile hafızalara kazınan Aydan Şener son haliyle sık sık gündem oluyor. Sayısı film ve dizide rol alan Şener’in kızının kim olduğunu duyanlar çok şaşırdı.

aydan-şener-kızı

Çalıkuşu, Fatih Harbiye gibi yapımlarda oynayan ve bir döneme güzelliğiyle damga vuran oyuncu Aydan Şener'in kızı Ecem Akbin.

aaaaa

1988 yılında dünyaya gelen Ecem Akbin'in babası futbolcu Ayhan Akbin'dir.

yeşilçam

Yeditepe Üniversitesi mezunu olan Akbin 2013 yılında Serenay Sarıkaya ve Çağatay Ulusoy'un başrolünü paylaştığı Medcezir dizisinde rol aldı.

mmm

Dizide Tuğçe karakterine hayat veren Akbin, Taner Ölmez'in canlandırdığı Mert ile yakınlaşmıştı.

s

Ayak İşleri dizisinde de rol alan Akbin sayısız tiyatro oyununda seyirci karşısına çıkmıştır.

ecem-akbin

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Estetik bağımlısı kadının son hali inanılmaz!Estetik bağımlısı kadının son hali inanılmaz!
Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi! 'Kriz kapıda! Bırak artık...'Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi! 'Kriz kapıda! Bırak artık...'
Aşk mı yaşıyorlar? İlk açıklama geldiAşk mı yaşıyorlar? İlk açıklama geldi
Anahtar Kelimeler:
Aydan Şener ecem akbin yeşilçam Oyuncu karakteri tuğçe kara

En Çok Okunan Haberler

TBMM'de bir ilk! Rakam belli oldu: 335 kişi var...

TBMM'de bir ilk! Rakam belli oldu: 335 kişi var...

İkinci tur için yeni slogan! Kılıçdaroğlu 28 mayıs stratejisini açıkladı

İkinci tur için yeni slogan! Kılıçdaroğlu 28 mayıs stratejisini açıkladı

Oğan'dan çok konuşulacak Erdoğan ve Kılıçdaroğlu yorumu

Oğan'dan çok konuşulacak Erdoğan ve Kılıçdaroğlu yorumu

Kavcıoğlu'ndan ihtiyaç kredisi faizi açıklaması

Kavcıoğlu'ndan ihtiyaç kredisi faizi açıklaması

Kredi kartı ve kredili mevduat hesapları olanlar dikkat! 15 bin lira sınırı geldi...

Kredi kartı ve kredili mevduat hesapları olanlar dikkat! 15 bin lira sınırı geldi...

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak isyan etti! "Sayenizde ülkeyi terk etmeyi düşünüyorum"

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak isyan etti! "Sayenizde ülkeyi terk etmeyi düşünüyorum"

İlginizi Çekebilir

Evinin penceresinden inşaat işçilerine göğüslerini gösterdi

Evinin penceresinden inşaat işçilerine göğüslerini gösterdi

Transparan bluzuyla şov yaptı! Göğüslerinin gözükmesine aldırmadı

Transparan bluzuyla şov yaptı! Göğüslerinin gözükmesine aldırmadı

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Sevgilisi ve arkadaşının ihanetini görünce...

Sevgilisi ve arkadaşının ihanetini görünce...

Köpek balığı saldırısı saniye saniye kamerada! Bir anda denizden fırladı

Köpek balığı saldırısı saniye saniye kamerada! Bir anda denizden fırladı

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.