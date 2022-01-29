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Yeşilçam'ın acı kaybı! Diler Saraç hayatını kaybetti

29.01.2022 00:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam'ın emektar oyuncusu Diler Saraç, 85 yaşında hayata gözlerini yumdu. Saraç, 200’den fazla sinema filmi ve dizide rol aldı.

Yeşilçam'ın acı kaybı! Diler Saraç hayatını kaybetti

Türk Sineması’nın emektar oyuncusu Diler Saraç, 85 yaşında vefat etti.

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Saraç'ın vefat haberini kızı Flora Trakyalı duyurdu. Trakyalı, “Canım annem Diler Saraç'ı biraz önce kaybettik... Tanıyan ve seven herkesin başı sağ olsun..” ifadelerini kullandı.

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DİLER SARAÇ KİMDİR?

Diler Saraç, 1937 yılında İzmir’de doğdu. Karşıyaka Lisesi orta kısmını bitirdi. 1962 yılında Ses Dergisi’nin Artist Yarışması’na katılarak oyunculuğa katıldı. Aşka Karşı Gelinmez filmiyle sinemaya geçti. Pisi Pisi (1975) filmindeki rolüyle 13. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazandı. Kısmetin En Güzeli, Acı Aşk, Çocuk Hırsızı Cafer gibi filmler başta olmak üzere 200'den fazla film ve TV dizisinde rol aldı. Son olarak 2007 yılında Sana Mecburum adlı dizide oynadı.


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