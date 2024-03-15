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  4. Onun yüzünden diskalifiye edilmişti! Sema Aydemir elenen ismi duyunca... Tepkisi gündem oldu

Onun yüzünden diskalifiye edilmişti! Sema Aydemir elenen ismi duyunca... Tepkisi gündem oldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
15.03.2024 07:50
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Survivor All Star'ın son bölümünde Berna, Pınar, Gizem ve Aysu arasında eleme düellosu gerçekleşti. Aysu ile sona kalan Pınar ise Survivor'a veda eden isim oldu. Pınar Saka'nın vedası en çok Seda'yı sevindirirken Sema Aydemir'in de sosyal medya paylaşımı gündem oldu.

Onun yüzünden diskalifiye edilmişti! Sema Aydemir elenen ismi duyunca... Tepkisi gündem oldu

Survivor All Star'da eleme heyecanı yaşandı. Oynanan düelloların ardından Berna ile Gizem adını sildirirken final Aysu ve Pınar'a kaldı. Kıyasıya rekabet eden Aysu ve Pınar arasında kazanan belli oldu. Survivor All Star'a veda eden isim Pınar oldu.

pınar

Pınar'ın elendiği anlarda Seda'nın gülmesi dikkatlerden kaçmazken yarışmaya onunla ettiği kavga yüzünden veda eden Sema Aydemir'in tepkisi gündem oldu.

kavga

HALAY ÇEKTİ

Pınar'ın elendiğini duyan Sema Aydemir kamera karşısına geçip sevinçten halay çekti.

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Sema Aydemir'in o anlarına; 'Sonunda nefes aldı', 'Rahatlama geldi' gibi yorumlar yapıldı.

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survivor Sema Aydemir pınar saka Pınar ele
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