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Yeşilçam'ın en güzel kadını Türkan Şoray'ın keşfedilme hikayesini duyunca çok şaşıracaksınız!

16.11.2021 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Usta oyuncu Türkan Şoray, sayısız film ve diziyle, yıllarca evlere konuk oldu. Yalnızca kabiliyetiyle değil, güzelliğiyle de izleyenleri büyüleyen Yeşilçam Sultan'ı, bakın nasıl keşfedilmiş...

Yeşilçam'ın en güzel kadını Türkan Şoray'ın keşfedilme hikayesini duyunca çok şaşıracaksınız!

Bugüne kadar 200'den fazla filmden yer alan usta oyuncu Türkan Şoray'ın, aslında bir tesadüf eseri keşfedildiğini biliyor muydunuz?

1945 yılında İstanbul'da doğan Türkan Şoray, memur bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Çerkez bir baba ve Selanik göçmeni bir annenin kızı olan Şoray, Fatih Kız Lisesi'nde okurken, ev sahiplerinin kızı Emel Yıldız sayesinde hayatı değişti.
Türkan Şoray'ın keşfedilmesi her ne kadar Emel Yıldız sayesinde olsa da, Şoray'ı şöhrete götüren ilk tesadüf bu değildi.

Yeşilçam'ın en güzel kadını Türkan Şoray bakın nasıl keşfedilmiş!

Şoray, dedesinin evinde misafirken, sokağa film seti kuruldu. Mahalleli merakla film ekibinin etrafını sararken, Türkan Şoray da dayanamayıp meraklı kalabalığa karıştı.

Yeşilçam'ın en güzel kadını Türkan Şoray bakın nasıl keşfedilmiş!

Şoray, mahalleye kurulan film setinde Muhterem Nur'u gördüğünde büyülenmişti. Şoray, tam o sırada, ''Filmde oynar mısın?'' sorusuyla irkildi. Korkup kaçan Şoray'a o soruyu soran kişi, yönetmen Memduh Ün'den başkası değildi.

Yeşilçam'ın en güzel kadını Türkan Şoray bakın nasıl keşfedilmiş!

Türkan Şoray bu fırsatı elinden kaçırmış olsa da, ikinci tesadüfte şöhret kapılarını aralayacaktı.

Yeşilçam'ın en güzel kadını Türkan Şoray bakın nasıl keşfedilmiş!

Şoray, ailesiyle Karagümrük'teki bir evde kiracı olarak oturuyordu. Ev sahiplerinin kızı ise sonradan Yeşilçam'da 'Panter Emel' lakabı takılacak olan Emel Yıldız'dı. Yıldız, Türkan Şoray'ı bir film setine götürdü. Orada Türker İnanoğlu ile tanışan Şoray, böylelikle Yeşilçam'a adım atmış oldu. Şoray'ın ilk filmi, Köyde Bir Kız Sevdim oldu. Kısa sürede kariyerinde yükselişe geçen başarılı oyuncu, tekliflere ve ödüllere boğuldu. 200'den fazla yapımda rol aldı.

Yeşilçam'ın en güzel kadını Türkan Şoray'ın keşfedilme hikayesini duyunca çok şaşıracaksınız!

Şimdilerde ekranlardan uzak bir hayat süren Türkan Şoray, çok iyi bir senaryo gelmedikçe oyunculuğa dönmeyeceğini söylüyor.

Yeşilçam'ın en güzel kadını Türkan Şoray bakın nasıl keşfedilmiş!


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