Yeşilçam'ın erotik güzeli Serpil Çakmaklı'ya yıllar işlemiyor!

Yeşilçam'ın ateşli güzeli Serpil Çakmaklı'nın son halini görenler gözlerine inanamadı. Bir dönemin erotik yıldızına adeta yıllar işlemiyor. İşte Serpil Çakmaklı'nın son hali:

SERPİL ÇAKMAKLI KİMDİR?

Serpil Çakmaklı, 1962'da Eskişehir’de dünyaya geldi. Asıl ismi Şener Dönmez olan Çakmaklı, mahkeme kararıyla adını değiştirdi. Çakmaklı, liseyi bitirir bitirmez modelliğe başladı. Bir reklam çekiminde yer alan Çakmaklı, sinema oyunculuğu teklifi alarak şöhretin kapısını araladı. İlk filmi, Devlet Kuşu ile oyunculuk macerasına başrol olarak adım attı.

16 YAŞINDA EVLENDİ

Çakmaklı, esas şöhreti 'Alçaktan Uçan Güvercin' isimli televizyon dizisiyle yakaladı.

16 yaşındayken manken Mert Çakmaklı ile evlenen yıldız, 6 ay sonra manken eşinden boşandı. 1990 yılında iş adamı Cem Apa ile evlendi. Çakmaklı'nın bu evliliği 2 yıl sürdü. Oyuncu sonrasında meslektaşı Yalçın Dümer ile evlendi ancak bu seferki evliliği de bir buçuk yıl sürdü. Oyuncunun, Dümer ile olan evliliğinden Merve adında bir kızı var.



