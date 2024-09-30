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Yeşilçam'ın kıvırcık Hasret'i Lale Ilgaz sırra kadem basmıştı! Son hali ortaya çıktı! Görenler çok şaşırdı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
30.09.2024 08:30
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Adile Naşit ile Münir Özkul'un başrolünde yer aldığı 1977 yılında çekilen Gülen Gözler filminde hayat verdiği 'Hasret' rolü ile hafızalara kazınan Lale Ilgaz ünlü olduktan sonra adeta sırra kadem basmıştı. Şimdilerde 64 yaşında olan ünlü ismin son hali sosyal medyada gündem oldu. Lale Ilgaz'ı görenler 'yıllar acımamış' yorumunu yaptı.

Yeşilçam'ın kıvırcık Hasret'i Lale Ilgaz sırra kadem basmıştı! Son hali ortaya çıktı! Görenler çok şaşırdı

Yeşilçam'ın efsane yapımlarından biri olan Gülen Gözler'de Adile Naşit ve Münir Özkul'un en küçük kızı Hasret rolüyle izleyici karşısına çıkan Lale Ilgaz sempatik tavırları ve kıvırcık saçları ile hafızalara kazındı.

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Gülen Gözler'in Kıvırcık Hasret'i Lale Ilgaz tek filmle ünlü olmuş ancak sonrasında adeta sırra kadem basmıştı.

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Uzun yıllardır ortalarda görünmeyen ve merak edilen ünlü ismin son hali ortaya çıktı.

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YORUM YAĞDI

Yeşilçam'a muzip gülüşü ile damga vuran Lale Ilgaz'ın son halini görenler çok şaşırdı. Ünlü ismin son halini görenler; 'Yıllar acımamış', 'Her hali ile güzel' şeklinde yorumlar yaptılar.

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Lale Ilgaz, Gülen Gözler adlı filmde evin küçük kızı Hasret karakterini canlandırdı. Lale Ilgaz tek filmle meşhur olmayı başardı.

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1977 yılında Kızını Dövmeyen Dizini Döver filminde ‘Dans eden kız’ olarak izlediğimiz Lale Ilgaz bu filmin ardından adeta sırra kadem bastı.

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