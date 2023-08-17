Yeşilçam'ın tescilli güzeli Aydan Şener’in kızı da ünlü çıktı! Meğer Medcezir'in yıldızıymış

Yeşilçam'ın tescilli güzeli Aydan Şener, henüz 23 yaşındayken oynadığı 'Çalıkuşu' dizisindeki idealist öğretmen Feride olarak hafızalarımıza kazındı. Şimdilerde yıllara meydan okuyan güzelliğiyle sık sık gündem olan Aydan Şener'in kızı da oyuncu çıktı. Şener'in kızının kim olduğunu duyanlar çok şaşırdı.

Aydan Şener, 1 Mart 1963 tarihinde Kilis'te doğdu. Bir yaşındayken ailesi ile birlikte Bursa'ya yerleşti. Ortaokul ve lise eğitimini Bursa'da Bursa Lisesinde tamamladı.

1981 yılında Türkiye güzeli seçildi. Aynı yıl Miss World güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil etti. Kısa bir süre mankenlik yaptıktan sonra, 1984 yılında "Küçük Ağa" televizyon dizisi ile birlikte oyunculuk yaşamına başladı.

1986 yılında Kenan Kalav ile rol aldığı Çalıkuşu dizisiyle geniş çaplı bir üne kavuştu. Daha sonraki yıllarda tiyatro oyunculuğuna da başladı.

1988 yılında Ecem adında bir kız çocuğu dünyaya getirdi. 1983'te evlendiği Ayhan Akbin'den 1991'de ayrıldı. Aydan Şener’in kızı Ecem'de ünlü çıktı.

Aydan Şener'in, eski futbolcu Ayhan Akbin ile evliliğinden olan kızı Ecem Akbin annesinin izinden giderek oyuncu olmayı seçti. Ecem Akbin, bir dönem Medcezir dizisinde hayat verdiği Tuğçe karakteriyle geniş kitlelerce tanındı.

Dizide Tuğçe karakterine hayat veren Akbin, Taner Ölmez'in canlandırdığı Mert ile yakınlaşmıştı.

Ayak İşleri dizisinde de rol alan Akbin sayısız tiyatro oyununda seyirci karşısına çıkmıştır.

Ecem Akbin, eski futbolcu babası Ayhan Akbin'den onay alamadığı için oyunculuğunu babasından gizli sürdürmüş.



