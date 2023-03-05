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Yeşilçam'ın yıldızı Gülşen Bubikoğlu'nun kız kardeşi bakın kim çıktı! Meğer o da ünlüymüş: "Biz yaşlandık siz hala aynısınız"

05.03.2023 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam denilince akla ilk gelen kadın oyuncularından biri olan Gülşen Bubikoğlu onlarca filmde yer aldı. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de bir dönem rüzgar gibi esen Bubikoğlu'nun kız kardeşinin kim olduğunu öğrenenler şaştı kaldı. Bubikoğlu'nun kız kardeşi de ablası gibi oyuncu çıktı.

Yeşilçam'ın yıldızı Gülşen Bubikoğlu'nun kız kardeşi bakın kim çıktı! Meğer o da ünlüymüş: "Biz yaşlandık siz hala aynısınız"

1973 - 2004 yılları arasında onlarca projede rol alan Gülşen Bubikoğlu Türk sineması denilince akla ilk gelen isimlerden. Kariyerinin yanı sıra son zamanlarda görüntüsüyle de gündeme gelen Gülşen Bubikoğlu bu defa kız kardeşiyle anıldı. Gülşen Bubikoğlu'nun kız kardeşi meğer Kemal Sunal ile aynı filmde oynamış...

Yeşilçam'ın yıldızı Gülşen Bubikoğlu'nun kız kardeşi bakın kim çıktı! Meğer o da ünlüymüş!

BAKIN KİM ÇIKTI

Gülşen Bubikoğlu'nun kız kardeşi Nilgün Bubikoğlu meğer Kemal Sunal'ın başrolde olduğu En Büyük Şaban dizisinde görme yetisini kaybetmiş çiçekçiyi canlandırmış.

Yeşilçam'ın yıldızı Gülşen Bubikoğlu'nun kız kardeşi bakın kim çıktı! Meğer o da ünlüymüş!

Nilgün Bubikoğlu En Büyük Şaban filminin yanı sıra Türkmen Düğünü, Seviyorum, Ayrı Dünyalar, Muhteşem Serseri gibi yapımlarda yer almış...

Yeşilçam'ın yıldızı Gülşen Bubikoğlu'nun kız kardeşi bakın kim çıktı! Meğer o da ünlüymüş!

Gülşen Bubikoğlu 68 yaşında, kız kardeşi Nilgün Bubikoğlu ise 64 yaşındadır.

Yeşilçam'ın yıldızı Gülşen Bubikoğlu'nun kız kardeşi bakın kim çıktı! Meğer o da ünlüymüş!

Nilgün Bubikoğlu'nun sosyal medya paylaşımlarına, 'Nilgün hanım muhteşem güzelsiniz, sevgiler', 'Biz yaşlandık siz hala aynısınız' gibi yorumlar geldi.

Yeşilçam'ın yıldızı Gülşen Bubikoğlu'nun kız kardeşi bakın kim çıktı! Meğer o da ünlüymüş!

İşte Gülşen Bubikoğlu'nun kız kardeşi Nilgün Bubikoğlu'nun son hali...

Yeşilçam'ın yıldızı Gülşen Bubikoğlu'nun kız kardeşi bakın kim çıktı! Meğer o da ünlüymüş!

Yeşilçam'ın yıldızı Gülşen Bubikoğlu'nun kız kardeşi bakın kim çıktı! Meğer o da ünlüymüş!

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