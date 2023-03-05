Yeşilçam'ın yıldızı Gülşen Bubikoğlu'nun kız kardeşi bakın kim çıktı! Meğer o da ünlüymüş: "Biz yaşlandık siz hala aynısınız"

1973 - 2004 yılları arasında onlarca projede rol alan Gülşen Bubikoğlu Türk sineması denilince akla ilk gelen isimlerden. Kariyerinin yanı sıra son zamanlarda görüntüsüyle de gündeme gelen Gülşen Bubikoğlu bu defa kız kardeşiyle anıldı. Gülşen Bubikoğlu'nun kız kardeşi meğer Kemal Sunal ile aynı filmde oynamış...

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Gülşen Bubikoğlu'nun kız kardeşi Nilgün Bubikoğlu meğer Kemal Sunal'ın başrolde olduğu En Büyük Şaban dizisinde görme yetisini kaybetmiş çiçekçiyi canlandırmış.

Nilgün Bubikoğlu En Büyük Şaban filminin yanı sıra Türkmen Düğünü, Seviyorum, Ayrı Dünyalar, Muhteşem Serseri gibi yapımlarda yer almış...

Gülşen Bubikoğlu 68 yaşında, kız kardeşi Nilgün Bubikoğlu ise 64 yaşındadır.

Nilgün Bubikoğlu'nun sosyal medya paylaşımlarına, 'Nilgün hanım muhteşem güzelsiniz, sevgiler', 'Biz yaşlandık siz hala aynısınız' gibi yorumlar geldi.

İşte Gülşen Bubikoğlu'nun kız kardeşi Nilgün Bubikoğlu'nun son hali...





