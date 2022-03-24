Yeşim Erbil, YouTube'da yayınalan bir programda senelerdir sağlık sorunları yaşayan ve bu nedenle birçok kez gündem olan ağabeyi oyuncu Mehmet Ali Erbil ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yeşim Erbil kimdir? Mehmet Ali Erbil'in kardeşi Yeşim Erbil nereli ve kaç yaşında? soru ve konu başlıkları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Başarılı cerrah kendisine yöneltilen soruları tek tek cevapladı.

YEŞİM ERBİL KİMDİR?

Yeşim Erbil 1963 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Babasının adı Sadettin Erbil, kardeşi ise Mehmet Ali Erbil'dir.

Yeşim Erbil'in iş durumu:

• 1977 – 1980 Şişli Terakki Lisesi

• 1981 – 1987 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

• 1987 – 1992 İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Uzmanlık eğitimi

Yeşim Erbil'in iş deneyimi:

• 1992 – 1999: Genel Cerrahi Uzmanı – İstanbul Tıp Fakültesi

• 1999 – 2005: Genel Cerrahi Doçenti – İstanbul Tıp Fakültesi

• 2005 – 2016: Genel Cerrahi Profesörü – İstanbul Tıp Fakültesi

• 2016 – Özel muayenehane

Yeşim Erbil'in ek görevleri:

• 2012 – 2016 Türk Cerrahi Derneği Başkanlığı

• 2014 – 2016 Tıpta Uzmanlık Kurulu Genel Cerrahi Müfredat Komisyonu Başkanlığı

Yeşim Erbil'in akademik yayınları ve faaliyetleri:

Prof. Dr. Yeşim Erbil'in 700'ün üzerinde bilimsel çalışması mevcuttur. Bunların 6'si kitap editörlüğü, 45'i üzerinde kitap bölümü yazarlığı ve 130'u uluslararası bilimsel makaledir.

130 uluslararası makale 4800 kez referans olarak kullanılmıştır.

Endokrin Cerrahisi ile ilgili 55 adet DVD eğitim projesi,

2000-2015 yılları arasında, 26 adet internet üzerinden canlı ameliyat yayınının (web cast) gerçekleştirilmesi

2007 yılında "Gamma probe ile eksizyon yönteminin" dünyada ilk kez "ikincil girişim boyun bölgesi cerrahisinde" uygulanmasın gerçekleştirilmesi.

1997 yılında, tiroid kanseri metastazlarının tanısında "Tg-wash out" yönteminin ülkemizde ilk kez kullanılması ve yaygınlaştırılması.

Bahsi geçen çalışmalar nedeni ile 2012 yılında İstanbul "Tabip Odası Bilim Ödülü" nün verilmesi.

"Medikal-Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kurslarının" 13 yıldır düzenlenmesi.

Yeşim Erbil, 20 senedir Endokrin Cerrahisi ile ilgili çalışmaktadır.

