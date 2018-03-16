Yeşim Salkım'dan Hülya Avşar'a Hakan Uzan itirafı!

Programda Hülya Avşar, 'Şarkıcı' filmiyle Altın Portakal ödülü alan Yeşim Salkım'ı kıskandığını itiraf etti.

Hülya Avşar'ın 'Neden albüm çıkaramıyorsun?' sorusuna ise Yeşim Salkım eski eşi Hakan Uzan'a göndermelerde bulunarak cevapladı.

'HAKAN'IN ŞÖHRETİNDEN ETKİLENDİM'

Yeşim Salkım, 1990'ların medya patronu Hakan Uzan'la yaptığı evliliğiyle ilgili çok özel itiraflarda bulundu.

Hakan Uzan'ın şöhretinden çok etkilendiğini söyleyen Yeşim Salkım "Hakan'ı çok sevdim" diyerek itirafta da bulundu.

Hakan Uzan ile sevgiliyken paranoyaklaştığını söyleyen Yeşim Salkım, "Hakan'ın güzel kadın zaafı olduğu için ayrıldık" şeklinde açıklama yaptı.

Bir Hülya Avşar Sohbeti 16 Mart Cuma günü 00.15'te ekrana gelecek.