Yetenek Sizsiniz'den sonra O Ses Türkiye'ye damga vurmuştu! Türkan Kürşad'ın son hali ağızları açık bıraktı

2010 yılında Show Tv ekranlarında yayınlanan Acun Ilıcalı'nın Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına katılan Türkan Kürşad, seslendirdiği şarkılarla ve Je t'aim şarkısındaki sahne performansı ile de yarışmada finale kalmayı hak etmişti.

Güçlü sesi ile o dönem jüri iyesi olan Hülya Avşar'ı ağlatan Türkan Kürşad Yetenek Sizsiniz'in ardından O Ses Türkiye'ye katılmış ve buradaki performansıyla da çok konuşulmuştu.

O Ses Türkiye'de ise Without You, Rolling in The Deep ve Listen şarkılarını seslendiren Kürşad, herkesi sesine hayran bırakmıştı.

Yabancı şarkılardaki hakimiyeti ve duygusuyla izleyenlerden tam not alan Türkan Kürşad, O Ses Türkiye finalinde 3. olmayı başarmıştı.

Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışması ile tanıdığımız hem sesi hem kendi güzel olan Türkan Kürşad son haliyle herkesi şaşırttı.

Kürşad, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar ve şarkı söylediği videolar ile herkesi kendine hayran bırakmaya devam ediyor.