Yetersiz beslenmenin önüne geçmek için yeni tartışma: Sürdürülebilir beslenme yolları

Sabri Ülker Vakfı kurulduğu 2009 yılından bugüne gıda, beslenme ve sağlıklı yaşam bilincinin gelişmesine katkı sağlamak, topluma bu konulardaki en doğru, güncel ve bilimsel bilgiyi aktarmak hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Vakıf bu çerçevede hayata geçirdiği Türkiye’nin sağlıklı yaşam ve beslenme alanında ilk dijital bilimsel bilgi platformu “Bilim Bunu Konuşuyor” ile sağlık ve beslenmeyle ilgili gündemdeki konuları, bilimsel ve en güncel bilgileri tarafsız bir yorum ve anlaşılır bir dille kamuoyuyla paylaşıyor. Sabri Ülker Vakfı, “Bilim Bunu Konuşuyor” platformunda bu kez beslenmede sürdürülebilirlik konusunu mercek altına alıyor.

Günümüzde yaklaşık 1 milyar insan yani her 7 kişiden 1’i açlıkla mücadele ederken, 2 milyara yakın insan ise yetersiz besleniyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), 2050’de dünyada 300 milyon insanın açlıkla baş etmek zorunda kalacağına dikkat çekiyor. Diğer taraftan gelişmiş ülkelerde her yıl üretilen gıdaların yaklaşık 1,3 milyar tonu yani 3’te 1’i israf ediliyor. Oysa tüm dünyada gıda israfı yalnızca %25 azaltıldığında, 870 milyon insanın yıllık besin ihtiyacının karşılanabileceği bildiriliyor..