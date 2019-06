Yetersiz beslenmenin önüne geçmek için yeni tartışma: Sürdürülebilir beslenme yolları

Günümüzde yaklaşık 1 milyar insan yani her 7 kişiden 1’i açlıkla mücadele ederken, 2 milyara yakın insan ise yetersiz besleniyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), 2050’de dünyada 300 milyon insanın açlıkla baş etmek zorunda kalacağına dikkat çekiyor. Diğer taraftan gelişmiş ülkelerde her yıl üretilen gıdaların yaklaşık 1,3 milyar tonu yani 3’te 1’i israf ediliyor. Oysa tüm dünyada gıda israfı yalnızca %25 azaltıldığında, 870 milyon insanın yıllık besin ihtiyacının karşılanabileceği bildiriliyor..

1 kilogram et çiftlikten sofraya gelinceye kadar 15 bin litre su harcanıyor

Dünyadaki mevcut tarım modeli, toprak alanlarının daralmasına, sera gazları salınımının artmasına, dolayısıyla da iklim değişikliğine neden oluyor. Bir kilogram tahılın tarladan sofraya ulaşması için 500 litre, 1 kilogram et için ise 15 bin litre su harcanmaktadır. Yani et üretimi her yıl tüm dünyadaki tatlı su rezervinin 3’te 1’ini tüketiyor.. Dolayısıyla et üretimi için gerekli arazilerin azaltılması ve daha fazla sebze, meyve ve tahıl yetiştirilmesi doğal kaynakların korunmasına, iklim değişikliklerinin ağır etkilerini azaltmaya yardımcı olabileceği bildiriliyor. Ancak gelecek nesillere yaşanılabilir bir dünya bırakabilmek için mevcut beslenme alışkanlıklarımızın da değişmesi gerekiyor.

Sürdürülebilir Beslenme İçin Referans Kaynaklardan Öneriler

• Yeterli ve dengeli beslenin.

• Hayvansal kaynaklı proteinlerin (yumurta, et, süt) yerine bitkisel protein kaynaklarını tercih edin.

• Günde en az 5 porsiyon sebze meyve tüketmeye özen gösterin.

• Fazla şeker, yağ, tuz içeren paketlenmiş gıdaların tüketim sıklığına dikkat edin.

• Baklagillerin, tam tahılların, fındık, ceviz veya badem gibi yağlı tohumların tüketimini arttırın.

• Sürdürülebilir balıkçılık ile avlanmış (sezonunda avlanmış, avlanma riski olmayan) balıkları tercih edin.

• Sebze ve meyveleri mevsiminde tüketin.

• İdeal vücut ağırlığınızı koruyun ve ideal vücut ağırlığına ulaşmak için çabalayın.

• Sofranıza gelen tüm besinlerin nereden, nasıl geldiğini düşünün ve sorgulayın.

• Kırmızı et, işlenmiş et ürünleri ve hayvansal kaynaklı yağ tüketimini azaltın.

• Satın aldığınız besinleri doğru koşullarda saklayın.

• Hiçbir besini israf etmeyin. Besinlerin sularını veya sap, yaprak gibi kısımlarını değerlendirin.

• Ambalaj, poşet, plastik kullanımını azaltın ve tekrar tekrar kullanılabilen çevreye zarar vermeyen geri dönüştürülebilir ürünler tercih edin.