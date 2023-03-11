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Yetişkin film yıldızı Adriana Chechik çekimler sırasında sakatlanmıştı! Belinin kırıldığını açıklayan isim iç çamaşırlı pozuyla geri döndü

11.03.2023 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yetişkin film yıldızı Adriana Chechik geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen bir sosyal medya çekimi sırasında içi kağıt köpüklerle dolu bir havuza atlayarak belini sakatlamıştı. Sırtına iki adet metal çubuk yerleştirilen fenomen isim sosyal medya hesaplarından iyileşme sürecini de anbean paylaşmıştı. Yaşadığı talihsiz olayın sonrasında Chechik sosyal medyaya iç çamaşırı takımıyla verdiği pozla geri döndü.

Yetişkin film yıldızı Adriana Chechik çekimler sırasında sakatlanmıştı! Belinin kırıldığını açıklayan isim iç çamaşırlı pozuyla geri döndü

Sosyal medyada yaklaşık 4 milyon takipçisi bulunan yetişkin film yıldızı Adriana Chechik, fenomenlerin bir araya geldiği bir etkinliğe katılmıştı. Etkinlikte kağıt köpüklerden oluşan bir havuza atlayan Chechik sert düşüşün etkisiyle belini kırmıştı. Ciddi sakatlığının ardından sırtına iki metal çubuk yerleştirilen fenomen isim iyileşmeye sürecini de takipçileriyle paylaşmıştı.

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Ciddi sakatlığını atlatmak ve hayranlarıyla büyüleyici kareler paylaşmaya geri dönmek için çok çalıştığını açıkladıktan sadece iki hafta sonra Chechik hayranlarını heyecanlandıran bir fotoğraf karesiyle sosyal medyaya geri döndü.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

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Sakatlığının sonrasında bir süre sosyal medyadan uzak kalmayı tercih eden Chechik, Instagram hesabından mor iç çamaşırı takımıyla çekilen bir pozunu paylaştı. Fenomen isim gönderisine, “Sonunda kendimi hissetmeye başlıyorum” notunu ekledi. Chechik’in gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı.

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sosyal medya adriana chechik

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