Yetişkin film yıldızı Adriana Chechik çekimler sırasında sakatlanmıştı! Belinin kırıldığını açıklayan isim iç çamaşırlı pozuyla geri döndü

Sosyal medyada yaklaşık 4 milyon takipçisi bulunan yetişkin film yıldızı Adriana Chechik, fenomenlerin bir araya geldiği bir etkinliğe katılmıştı. Etkinlikte kağıt köpüklerden oluşan bir havuza atlayan Chechik sert düşüşün etkisiyle belini kırmıştı. Ciddi sakatlığının ardından sırtına iki metal çubuk yerleştirilen fenomen isim iyileşmeye sürecini de takipçileriyle paylaşmıştı.

Ciddi sakatlığını atlatmak ve hayranlarıyla büyüleyici kareler paylaşmaya geri dönmek için çok çalıştığını açıkladıktan sadece iki hafta sonra Chechik hayranlarını heyecanlandıran bir fotoğraf karesiyle sosyal medyaya geri döndü.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Sakatlığının sonrasında bir süre sosyal medyadan uzak kalmayı tercih eden Chechik, Instagram hesabından mor iç çamaşırı takımıyla çekilen bir pozunu paylaştı. Fenomen isim gönderisine, “Sonunda kendimi hissetmeye başlıyorum” notunu ekledi. Chechik’in gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı.