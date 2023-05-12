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  4. Yetişkin film yıldızı Angela White eğitmen oldu! Çığır açan film çalışmaları kursunda ders verdi

Yetişkin film yıldızı Angela White eğitmen oldu! Çığır açan film çalışmaları kursunda ders verdi

12.05.2023 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yetişkin film yıldızı Angela White Santa Barbara’daki Kaliforniya Üniversitesi’ne “çığır açan film” çalışmalarının bir parçası olarak ders vermek için katıldı. White konuşması sırasında bir oyuncu, yönetmen ve yapımcı olarak başına gelen ilginç deneyimlerden söz etmeyi ihmal etmedi.

Yetişkin film yıldızı Angela White eğitmen oldu! Çığır açan film çalışmaları kursunda ders verdi

Yetişkin film yıldızı Angela White bu kez hayranlarını şaşırtan bir gelişmeyle gündeme gelmeyi başardı. 37 yaşındaki yıldız isim Santa Barbara’daki Kaliforniya Üniversitesi’ne konuşmacı olarak konuk oldu. Öğrencilere “çığır açan film” çalışmaları kursunun ilk ayağında ders veren White dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Yetişkin film sektöründe bir oyuncu, yönetmen ve yapımcı olarak görev aldığını dile getiren White, öğrencilere deneyimlerinden söz etmeyi ihmal etmedi.

ÖĞRENCİLERE TEŞEKKÜR ETTİ

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Öğrencilerin yetişkin film sektörünü ciddiye alan tavrı için teşekkür eden White, “Pornografiyi bir tür ve popüler kültür olarak ciddi bir şekilde soruşturmaya değer bulan bu film çalışmaları kursunda üçüncü kez konuk konuşmacı olarak yer alıyorum. Oyuncu, yönetmen olarak kariyerimdeki duruşumla ilgili olarak düşündürücü sorular soran inanılmaz öğrencilere teşekkür ederim” dedi.

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sosyal medya Angela White

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