Yetişkin film yıldızı kıyafeti nedeniyle kiliseden kovuldu! “Çok utandım”

Amerikalı yetişkin film yıldızı Deelz, sektöre giriş yapmadan önce çocukluğunun katı Hristiyan kuralları uygulayan bir ailede büyütüldüğünü söyledi. Muhafazakar aile düzeni nedeniyle uzun yıllar boyunca işini ailesinden saklamak zorunda kaldığını ifade eden Deelz, yönetmen Holly Randall’in podcastine konuk oldu. Ailesiyle birlikte kiliseye gittiğinde kıyafet seçiminden dolayı kovulduğunu anlatan Deelz, o anının hayatının en büyük utancı olduğunu dile getirdi.

“YA DEĞİŞTİRMESİN YA DA ÇIKMALISIN”

Ailesinin zorlamasıyla kilisye gittiğini ifade eden Deelz, “Kiliseye bir şort ve üzerimde bir tişörtle gittiğimde insanların bana garip bir şekilde baktığını fark ettim. Bana ‘ya değiştirmelisin ya da çıkmalısın’ dediler. Bende büyük bir sakinlikle ‘Beni kovun o zaman’ dedim. O nokta benimle ailemin tüm bağları koptu” dedi.

Ailesinin sürekli olarak hayatı üzerinde baskı kurduğunu ifade eden Deelz, “Onların nefret söylemlerine maruz kalmamak için hepsini engelledim. Bu verdiğim en doğru karardı” diye konuştu.



