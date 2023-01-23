Yetişkin film yıldızı Reislin, gün batımını paylaşmak istedi! Tanga spor taytı manzarayı gölgede bıraktı

Yetişkin film yıldızı Reislin sosyal medyada sınır tanımamaya devam ediyor. Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan fenomen isim sıklıkla hayranlarıyla cesur pozlarını paylaşıyor. Ayna karşısında verdiği seksi pozlarla hayranlarını heyecanlandıran Reislin bu kez bir gün batımı manzarası paylaştı. Güzel ismin kameraya arkasını döndüğünde tanga modeli spor taytı takipçilerinin gözünden kaçmadı

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Sosyal medyada fenomene dönüşen Reislin yaptığı paylaşıma, “Bu güzel gün batımını sizinle paylaşmak istiyorum” notunu ekledi.

Reislin’in paylaşımı kısa sürede hayranlarından tam not alırken kameraya arkasını döndüğü anlarda spor taytındaki detay dikkatleri çekti.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Reislin’in spor taytının manzaranın güzelliğinin önüne geçtiğini savundu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Manzara harika tıpkı senin gibi” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Muhteşem olan sensin” yorumunu yaptı.