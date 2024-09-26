Yiğit Poyraz ile tatildeydi! Yasmin Erbil'den dekolteye kolla sansür

Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın kızları Yasmin Erbil aşk hayatıyla gündemden düşmüyor.

Katıldığı programda babası hakkında "Çok fazla babalık gördüğümü düşünmüyorum. Nasıl babamın annesinden yarası varsa benim de babamdan yaram var. Bu yara hiçbir zaman kapanmayacak" sözleriyle gündeme gelen Yasmin Erbil, sevgilisi Survivor Yiğit Poyraz ile pozlarıyla da dikkat çekiyor.

Bir süredir Yiğit Poyraz ile birlikte olan Erbil, Bali'ye gitmişti.

Sevgilisiyle tatil pozlarını sık sık paylaşan Erbil iddialı kareleriyle de dikkat çekiyor. Son olarak tatil pozlarını paylaşan genç isim bu sefer derin dekoltesiyle verdiği pozu paylaştı.

Paylaşımda dekoltesini koluyla sansürlediği ve fotoğrafı yorumlara kısıtladığı da gözlerden kaçmadı.

"KIYAFETİME KARIŞTIĞI OLUYOR"

Yasmin Erbil sevgilisi hakkında "Çok fazla kıskancım, onun da etrafa karşı dikkat etmesini beklerim. Babamın tam zıttı, sosyal kelebek... O da çok kıskanç, kıyafetime bile karıştığı oluyor" demişti.