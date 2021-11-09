Yılan avcısı dev pitonun saldırısına uğradı: Atardamarımın dışarı çıktığını gördüm

Yaban hayatı koruma uzmanı 32 yaşındaki Kane Durrant, arterini (atardamar) ikiye bölen yılan tarafından ısırıldı.

Kariyeri boyunca düzenli olarak yılanlarla yüz yüze gelen ve yaban hayatı koruma uzmanı olarak çalışan Kane, Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde saldırıya uğradığında hayatının şokunu yaşadı.

Bu yılın Eylül ayında korkunç bir yarayla hastaneye kaldırılan Kane, yaşadığı korkunç anı fotoğraflarını paylaşarak anlattı.

ATARDAMARI İKİYE BÖLDÜ

Kane şunları söyledi: Yılan, bulunduğum şantiyede trafiği engelliyordu, bu yüzden yolun karşısına güvenli bir şekilde geçmesine yardımcı olmak için onu nazikçe aldım.

Bileğimi ısırdığında tam serbest bırakmak üzereydim. İlk başta anlamadım ama dişlerini bileğine geçirmişti. Dişleri bileğimde dolaşan bıçak gibiydi. Başının arkasından tuttum ve onu kolumdan uzaklaştırdım. İşte o an korkunç durumla karşı karşıya kaldım. Kolumdaki arterin dışarı çıktığını görebiliyordum. Ameliyattan kalktığımda atardamarın yüzde 100 kopmuş ve iki parça halinde olduğu söylendi. Radyal arterimi kesti ve düzeltmek için acil ameliyat gerekti. Normal kullanıma dönüş benim için uzun bir yol olacak.

''HAYATIMIN EN KÖTÜ GÜNÜYDÜ''

YouTube kanalında kanlı olayın şok edici videosunu da paylaşan Kane, "Yılanlara karşı yoğun bir hayranlığım vardı. Onlara ya da bunun gibi ürkütücü ürkütücü şeylere her zaman ilgi duymuşumdur. Dört yaşındayken dedem bana mavi uçlu bir kertenkele verdi ve ilgim daha da arttı. Genellikle, günde birkaç yılanı herhangi bir yerde kurtarıyoruz. Halı pitonları genellikle saldırgan değildir sadece savunmacıdırlar. Eğer o yılana hiç dokunmasaydım ısırılmayacaktım. Ama bu yılan çok inatçıydı. Bu hayatımın en kötü günüydü. '' şeklinde konuştu.

Doktorlar, gördükleri en kötü yılan ısırığı olduğunu ve bu durum karşısında şok olduklarını söylediler. Hastanede bir gece geçiren Kane'e dikiş atıldı ve taburcu edildi.



