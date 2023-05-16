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Yılana benziyor! Görenleri şaşırttı... İstekleri ise bambaşka

16.05.2023 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı (JPL) tarafından yılan gibi hareket eden eklemli bir robot tanıtıldı. Exobiology Extant Life Surveyor (EELS) isimli robotun geliştiricileri, onu yaşam aramak üzere Satürn'ün en büyük altıncı uydusu olan Enceladus'a göndermek istiyor. Eğer EELS hedefine ulaşırsa, insanlık için dev bir ilerleme kaydedebilir.

Yılana benziyor! Görenleri şaşırttı... İstekleri ise bambaşka

NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı (JPL) bu kez yılan gibi hareket eden, geliştiricileri tarafından yaşam aramak üzere Satürn'ün en büyük altıncı uydusu olan Enceladus'a gönderilmesi istenen Exobiology Extant Life Surveyor (EELS) isimli robot ile gündemde.

IFL Science'ın haberine göre, Güneş Sistemi'nde Dünya dışında yaşam olması durumunda, yaşamın muhtemelen başka bir gezegenin yüzeyinde olmadığı belirtiliyor. Olası adayların ise gaz devlerinin buzlu uydularındaki okyanusları veya benzer bileşimli cüce gezegenleri içerdiği ifade ediliyor.

Bu tür ortamları incelemek için ise sadece su içinde hareket edebilen değil, aynı zamanda iç okyanusa ulaşabilen bir nesne gerekiyor.

Bu noktada akla gelen olası adaylardan biri Satürn'ün en büyük altıncı uydusu olan Enceladus.

Enceladus yüzeyden okyanusa doğrudan bağlantılı olduğu düşünülen gayzerlere sahip olduğundan, yeterli irade ve azimle keşif yapabilen bir robota fırsat sunuyor.

NASA LABORATUVARINDAN ŞAŞIRTAN ROBOT!

Yılan gibi hareket eden EELS isimli robot veya buna benzer bir şeyin, bir gün Ay'ın veya asteroidlerin diğer robotların ulaşamayacağı yerlerini keşfedebilmek ve hatta dünyadaki mağaralarda veya buzullarda araştırma yapabilmek için kullanılabileceği söyleniyor.

robot

EELS'nin diğer robotların gidemediği yerlere gidebilme yeteneğine sahip olduğunu söyleyen JPL'den Matthew Robinson, "Bazı robotlar belirli bir arazi türünde daha iyidir. Ancak EELS'nin ana fikri her şeyi yapabilme yeteneği. Ne bulacağınızı bilmediğiniz yerlere giderken, belirsizliğe hazırlıklı ve kendi başına karar verebilen, çok yönlü ve risk bilincine sahip bir robot göndermek istersiniz" dedi.

EELS 1.0 olarak adlandırılan mevcut haliyle robotun 100 kilogram ağırlığında olduğu ve 4 metre uzunluğunda olduğu belirtiliyor.

Robotun 2024 sonunda harekete geçmeye hazır olması hedefleniyor. Ancak Enceladus'a bir misyonun gerçekleşmesi için uzun bir süre beklemesi gerekebilir.

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