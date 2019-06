YILDIRIM VE İMAMOĞLU ORTAK YAYINDA (6) 

Sözlerine devam eden İmamoğlu, "Kişisel sayfalarımı da karıştırıp kendisine vermişler ama inanın vakıftan bahsederken vesaire inanın ben her şeyin Sayın Yıldırım'a daha önce de ziyaret yapmış birisiyim. Onun için her şeyi konuşmaya hazırım. Bana istediğini sorabilirler. Büyük olarak da sorabilirler. Hiç sorun yok. Bu şehrin yoksulluğu var. Bu şehrin 3 gencinden birisi işsiz. Bu şehirde 350 bin genç var TÜİK verilerinde. Ben demiyorum. Okutamamışız, meslek sahibi yapamamışız. İş de bulamamışız. Bu şehrin 2 üniversite gencinden birisi işsiz. Bu şehirde yüzde 15'i aşmış işsizlik oranı var. Böyle bir acı faturada bizim uğraşacağımız şey evet kesinlikle israf. Bu belediyenin parasını israf ettirmeden tasarrufla beraber değere dönüştürüp, bu şehrin öncelikle yoksulluğuyla mücadele etmek. Yoksullukla mücadelede ucuz ve sağlıklı gıda, ulaşım indirimleri, eğitim seferberliği ve suda indirim özellikle 5 yıl içerisinde de özellikle içilebilir su kısmı, İBB desteğinin bütün bu paketlerle eğitim destek paketi, geçim destek paketi, evlilik destek paketi ve sofra destek paketi ve işsizlik destek paketiyle tam 5 katına çıkaracağız. Mevcudun 5 katından bahsediyorum."

"İSTANBUL'A 1994'TEN BERİ HİZMET EDİYORUM" "İstanbul'da yaşayan Kürt kökenli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Ben neden size oyumu vereyim?" sorusu üzerine Binali Yıldırım, "Ben 16 yıldır hizmet yapıyorum. İnsanların etnik kökenine bakmayız, inançlarına bakmayız ve hizmet götürürken herkese aynı hizmeti götürürüz. Prensibimiz budur. Seçimlerde, kampanyada particilik olur. Kampanyada, partinizin kampanyasının söylemlerini dillendirirsiniz. Seçim bitince, rozetinizi çıkarır, hizmet yaparsınız. Eğer partizanlık yapıyorsak, adres bizeyse ben bunu şiddetle reddederim. İzmir'e gitsin Sayın Ekrem Bey. Orada benim neler yaptığımı görsün. İzmir'in toplu taşıması İZBAN'ı belediye ile beraber yaptık. İzmir'in çevre yolunu, Konak Tüneli'ni, Adnan Menderes Havalimanı'nı yaptık. İzmir-İstanbul Otoyolu'nu yapıyoruz. Bu sene sonu açılacak. Türkiye'nin her köşesine hizmet götürdük. Bundan sonra da her köşesine İstanbul'da yaşayan 81 vilayetten gelen bütün kardeşlerimize, Karadenizli'ye de Trabzonlu'ya da Diyarbakırlı'ya da Hakkarili'ye de Ağrılı'ya da İzmirli'ye de Hataylı'ya, Sinoplu'ya, Yozgatlı'ya, Edirneli'ye yani 780 bin kilometrekare vatan toprağının her köşesinden İstanbul'a gelmiş, burayı mekan tutmuş, burayı evi yapmış, iş yeri yapmış, çoluk çocuk yetiştirmiş ve çocuklarının geleceğini düşünen 15 milyon İstanbullu'ya hizmet için varız. İstanbul'a yapılan hizmet asla israf değildir. İstanbul'a 1994'ten beri hizmet ediyorum. İDO Genel Müdürlüğü yaptım. Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığı sırasında 4,5 yılda İDO'yu dünyada kendi sınıfında bir numara yaptım" şeklinde konuştu.

"BİZ MAL VARLIĞIMIZLA, GEÇMİŞİMİZLE, YAPTIKLARIMIZLA HER ZAMAN HESAP VERDİK, BUNDAN SONRA DA VERMEYE HAZIRIZ"

Binali Yıldırım, "Seçilirseniz ailenizle birlikte mal varlığınızı açıklar mısınız?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Mal varlığı beyanında bulunmaya mecburuz. 16 yıldır mal varlığı beyanı veriyorum. Her sene de değişiklik olursa yeniliyoruz." "Kamuoyuna açıklıyor musunuz?" şeklindeki soru üzerine de Yıldırım, "Kamuoyuna açıklama diye bir adet yok. Olabilir, hiç problem yok. Benim açımdan hiç fark etmez. Ama herhangi bir dava konusu oldu mu zaten mal varlığı mahkeme tarafından talep edilir ve dosyaya konur. Tabii hukuken bir sakıncası var mı yok mu, benim açımdan hiçbir sakıncası yok. Çocuklarımın mal varlığının bir koruması falan da yok. Onların işleri, güçleri var, ticaretle uğraşıyorlar. Onlarınki kamuya da açık. Herkes, her an bakar. Bu konuda davalar da oldu. Birçok dava kazanıldı, birçok tazminatlar da yapıldı. Seçim üzeri ha babam eski iddialar tekrar ortaya kondu. Yeni bir tazminat süreci başlayacak. İsmail Bey, biz mal varlığımızla, geçmişimizle, yaptıklarımızla her zaman hesap verdik, bundan sonra da vermeye hazırız. Hem burada hem öbür taraftan hesap vermeye hazırız" dedi.