Yıldız Asyalı sahnede çok fena düştü! "Kırk yılın başı bir dekolteli dans yapacakken..."

Eyvah Babam, Hayat Bilgisi, Eyvah Kızım Büyüdü dizileriyle ünlenen ve çocukluğundan beri sektörde olan Yıldız Asyalı aynı zamanda sahnede de yer alan bir isim... Arda Kural ile aşkıyla bir süre adından söz ettiren ve yıllar sonra eski aşkıyla da bir araya gelen Asyalı son sahnesinde fena düştü.

Yıldız Asyalı düştüğü anları paylaşarak kendisiyle de dalga geçti.

Güzel oyuncu o anları paylaşarak "Kırk yılın başı bir dekolteli dans yapacakken ben" yorumunda bulundu. Yıldız Asyalı aynı zamanda "İki şekil yapayım derken monitörü de yedim" dedi.

Asyalı'nın paylaşımına "İyi toparlamışsın ama" yorumları yağdı.

