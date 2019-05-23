MAGAZİN

Yıldız Tilbe'den flaş itiraf: Beni istemiyorlar!

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.05.2019 09:16 | Son Güncelleme

"Televizyon programı yapmak ister misiniz?" diye sorulan Yıldız Tilbe, "kanallar beni istemiyor" yanıtıyla şoke etti.

Yıldız Tilbe'den flaş itiraf: Beni istemiyorlar!

Yıldız Tilbe önceki gün Akmerkez'de görüntülendi. Otopark'tan AVM'ye çıkarken magazin muhabirleriyle karşı karşıya gelen şarkıcı oldukça şaşırdı. "Beni nereden görüp yakaladınız?" diye soran Tilbe, ardından gülümseyerek kameralara poz verdi.

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Yeni single çıkarmak üzere olduğunu açıklayan başarılı sanatçıya, televizyon programı yapmak isteyip, istemediği soruldu. Yıldız Tilbe'nin bu soruya verdiği cevap ise oldukça şaşırttı: "Evet ben istiyorum ama kanallar beni istemiyor."

Yıldız Tilbe son olarak Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu 'O Ses Türkiye'de jüri üyesi olarak yer almıştı.

Kaynak: Gecce

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Yıldız Tilbe tv programı

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