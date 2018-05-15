Yıldız Tilbe'den 'Kudüs' çıkışı!

ABD Başkanı Donald Trump'ın Aralık ayında açıkladığı kararının ardından dün ABD'nin İsrail Büyükelçiliği Tel Aviv'den Kudüs'e taşındı. Gazze'deki protestolarda ise katliam yaşandı. 58 Filistinli hayatını kaybetti, 2410 kişi yaralandı.

Yıldız Tilbe dün yaşananlara sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi. "Şu an işgal altında olan Ortadoğu ve müslüman ülkelerindeki durum, Türkiye'ye yapılmak istenen işgalin provasıdır. Oralar Osmanlı'nın yani bizimdi, kopardılar. Avrupa üzerinden üstümüze gelemeyen korkaklar, arkamızdan dolanıyolar. Allah fırsat vermesin kafirlere, İslamiyete yardım etsin." sözleriyle tepkisini dile getiren Tilbe'nin paylaşımları şu şekilde:



