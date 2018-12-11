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Yıldız Tilbe istedi Ali İhsan Varol kabul etti

DİZİ HABERLERİ  | 11.12.2018 13:40 | Son Güncelleme

Ali İhsan Varol’un başarılı sunumuyla ekrana gelen Kelime Oyunu’na şarkıcı Yıldız Tilbe konuk oluyor.

Yıldız Tilbe istedi Ali İhsan Varol kabul etti

Ali İhsan Varol’un başarılı sunumuyla ekrana gelen Kelime Oyunu’nda, her bölüm yeni yarışmacılar bilmeceli soruları yanıtlayarak kazanan olmak için mücadele ediyor.

Bu akşam 400. bölümü yayınlanacak olan Kelime Oyunu’nun yarışmacıları arasında Türkiye’nin en sevilen sanatçılarından Yıldız Tilbe de var.

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Sosyal medyadan programa katılmak istediğini belirten Tilbe’yi, program ekibi cevapsız bırakmadı ve Kelime Oyunu’na davet etti. Sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Tilbe’nin de katılımıyla keyifli bir program ortaya çıktı.

teve 2’nin fenomen yarışma programı hafta içi her akşam yeni bölümüyle, cumartesi akşamları ise hafta finaliyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor.

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