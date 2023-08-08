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  4. Yıldız Tilbe'nin mini etekli ayna pozu olay oldu! Herkes aynı şeyi sordu

Yıldız Tilbe'nin mini etekli ayna pozu olay oldu! Herkes aynı şeyi sordu

08.08.2023 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk müziğinin güçlü sesi Yıldız Tilbe, sosyal medyadaki her paylaşımıyla olay oluyor. Son olarak mini eteğiyle ayna karşısına geçen ünlü şarkıcı pozlarıyla çok konuşuldu. Tilbe'nin pozlarına binlerce beğeni ve yorum yapılırken bacağındaki lekelerde dikkatlerden kaçmadı.

Türk müziğinin efsanevi sesi Yıldız Tilbe sık sık açıklamaları ve tarzı ile gündeme geliyor. Canı sıkıldıkça tarzını değiştiren Yıldız Tilbe her paylaşımıyla olay oluyor. Geçtiğimiz günlerde saçlarına asker tıraşı yapan ünlü şarkıcı dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Evinden sürekli paylaşım yapan Tilbe, bu defa ayna karşısında verdiği pozu Twitter hesabından paylaştı. Yayınladığı ayna pozuna hiçbir not düşmeyen ünlü şarkıcının karelerine takipçileri yorum yağdırdı.

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Tilbe'ye "Çok güzelsin abla" yorumları yapan hayranları şarkıcının bacaklarındaki lekeleri de merak etti. Ünlü şarkıcıya 'Bacaklarıne ne oldu?', 'O lekeler ne?' gibi sorular soruldu.

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Yıldız Tilbe asker tıraşı yaptığı saçlarıyla hayranlarını şoke etmişti. Saçlarını kısacık kestiren Yıldız Tilbe'nin "Asker arkadaşım" diye paylaştığı imajına takipçileri yorum yağmıştı.

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Tilb'nin çılgın hallerine alışık olan hayranları "Sana ne yapsan yakışır" yorumlarında bulunmuştu.

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