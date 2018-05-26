Yıldız Tilbe polemik iddialarına son noktayı koydu

Sanatçı Yıldız Tilbe, geçtiğimiz hafta piyasaya çıkan "Yıldız Tilbe'nin Yıldızlı Şarkıları" isimlki proje albümünde şarkılarını seslendiren meslektaşlarına teşekkür etti.

Tilbe; şarkı söyleyen ünlüler arasında polemik olduğu iddialarına da son noktayı koydu.

Yıldız Tilbe, Hande Yener ile Demet Akalın’ın en başından aynı CD’de olmama şartı koştukları yönündeki haberlerle ilgili “Kişilerin birbiri ile polemiği olabilir. Ama söz konusu işimiz olunca polemikleri bir yana bıraktık. Herkes kendi şarkısını söyledi, polemik falan olmadı” dedi.



