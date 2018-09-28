Yıldız Tilbe, seyircileri kahkahaya boğdu!

Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, Harbiye Açık Tiyatrosu'nda, "Destekli sütyen taktım yine dolduramıyorum içini, dolmuyor bir türlü düşüyor ne yapacağımı bilmiyorum" diyerek seyircileri kahkahaya boğdu.

"İÇİNİ DOLDURAMIYORUM"

Ünlü Sanatçı Yıldız Tilbe, uzun mavi renkte payetli elbisesini hayranlarına anlatırken esprili bir dille konuyu fiziğine getirerek "Destekli sütyen taktım yine dolduramıyorum içini, dolmuyor bir türlü düşüyor ne yapacağımı bilmiyorum böyle. Kusura bakmayın elbisemle uğraşacağım gece boyunca" dedi. Kendisine "sen her halinle güzelsin" diye karşılık veren hayranlarına "Hani düşer de ummadığınız bir görüntü ile karşılaşabilirsiniz diye önceden uyarmış oldum" dedi. Ünlü şarkıcı, bu ilginç sözleri ile kendisini dinlemeye gelen hayranlarını kahkahaya boğdu.





