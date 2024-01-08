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    4. 'Yılın düğünü' olarak anılıyor! Tam 9 gece 10 gün sürecek... Brunei Prensi Abdul Mateen'in dillere destan düğününde ikinci gün geride kaldı

    'Yılın düğünü' olarak anılıyor! Tam 9 gece 10 gün sürecek... Brunei Prensi Abdul Mateen'in dillere destan düğününde ikinci gün geride kaldı

    08.01.2024 16:13 | Son Güncelleme:
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    Ekim ayında Brunei Sultanı Haji Hassanal Bolkiah, oğlu Prens Abdul Mateen ibni Hassanal Bolkiah'ın Anisha Rosnah ile nişanlandığını duyurmuştu. Prens Abdul Mateen ve Anisha Isa Kalebic'in düğün tarihi ise 7-16 Ocak 2024 olarak açıklanmıştı. Yılın düğününde ikinci gün geride kalırken gelin Anisha; ülkesinin modacılarından birinin imzasını taşıyan beyaz bir kıyafet giydi.

    Sultan'ın dördüncü oğlu ve 10'uncu çocuğu olan Prens Mateen, bu yılın başlarında Kral Charles ve Kraliçe Camilla'nın taç giyme törenleri de dahil olmak üzere resmi kraliyet görevlerinde sıklıkla babasına eşlik ediyor. Prens Mateen, Ürdün Prensi Hüseyin ve Rajwa Al Saif'in kraliyet düğününde de babasına katıldı. Prens Mateen ve Sultan Hassanal Bolkiah'ın özel danışmanları Pehin Dato Isa'nın torunu olan Anisha'nın 9 gece 10 gün sürecek düğün törenininde ilk gün geride kalırken dünyanın gözü bu etkinliğe çevrildi.

    DÜNYA BU DÜĞÜNÜ KONUŞUYOR

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    Törenin geride kalan 7 Ocak'taki ilk gününde gelin Anisha, Abdul Mateen ile yapacağı evliliğin uzun ömürlü olması için Kur'an'dan ayetler okudu. O sırada gelini törenin kadın konukları dinledi.

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    Star'ın haberine göre İslami tören 11 Ocak'ta, düğün resepsiyonu ve Brunei'nin başkenti Bandar Seri Begawan'da geçit töreni ise 14 Ocak'ta gerçekleşecek.

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    Anahtar Kelimeler:
    kraliyet düğünü
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