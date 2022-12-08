Yılın modeli seçilmişti! Bella Hadid'ten iddialı pozlar

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen British Fashion Awards'ta moda dünyasının enleri ödüllendirildi. Gecede ünlü isimler iddialı tarzlarıyla kırmızı halıda yer aldı.

British GQ dergisi tarafından dünyanın en stil sahibi kadını seçilen 26 yaşındaki ABD’li model Bella Hadid gecenin öne çıkan isimlerindendi. Çünkü, British Fashion Awards’ta ‘Yılın Modeli’ seçildi. Ancak model, ödül törenine katılmadı.

Bella Hadid ödülden sonra sosyal medyadan da imalı bir paylaşım yaptı. İddialı karelerinin olduğu bir videoyu paylaşan Hadid paylaşıma "Yılın modeli ya da başka bir şey" notunu düştü.

Güzel modele hayranları "Hak edilmiş bir ödül" yorumunda bulundu.



