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Yılın modeli seçilmişti! Bella Hadid'ten iddialı pozlar

08.12.2022 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Moda dünyasının enlerinin seçildiği British Fashion Awards gecesinde geçtiğimiz günlerde dünyanın en stil sahibi kadını unvanına layık görülen Bella Hadid, 'Yılın Modeli' seçildi. Model Hadid bu ödülden sonra iddialı bir paylaşım yaptı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen British Fashion Awards'ta moda dünyasının enleri ödüllendirildi. Gecede ünlü isimler iddialı tarzlarıyla kırmızı halıda yer aldı.

British GQ dergisi tarafından dünyanın en stil sahibi kadını seçilen 26 yaşındaki ABD’li model Bella Hadid gecenin öne çıkan isimlerindendi. Çünkü, British Fashion Awards’ta ‘Yılın Modeli’ seçildi. Ancak model, ödül törenine katılmadı.

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Bella Hadid ödülden sonra sosyal medyadan da imalı bir paylaşım yaptı. İddialı karelerinin olduğu bir videoyu paylaşan Hadid paylaşıma "Yılın modeli ya da başka bir şey" notunu düştü.

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Güzel modele hayranları "Hak edilmiş bir ödül" yorumunda bulundu.

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Bella Hadid moda yaşında gecesi

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