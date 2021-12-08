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Yıllar sonra ilk kez oldu: Apple, iPhone üretimini durdurdu!

08.12.2021 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelen bir rapordaki iddialara göre, Apple, iPhone üretimini on yıldan fazla bir süredir ilk kez durdurdu. Peki Apple iPhone üretimini neden durdurdu?

Yıllar sonra ilk kez oldu: Apple, iPhone üretimini durdurdu!

Koronavirüs pandemisi hayatımızın büyük bir kısmını etkiledi. Aynı zamanda üretim hatlarında da sorunlar yaşanmaya başladı. Özellikle otomobil üretiminde çip krizi gibi tedarik zinciri kısıtlamaları ortaya çıkarken, akıllı telefon üreticileri de tedarik zincirindeki bu kısıtlamalardan etkilendi. Bu firmalardan biri şüphesiz Apple oldu. Gelen bir haber ise Apple'ın iPhone üretiminde tarihi bir karar aldığını öne sürdü.

iPHONE ÜRETİMİNİ DURDURMAK ZORUNDA KALDI

Nikkei'den gelen bir rapora göre, tedarik zinciri kısıtlamaları Apple'ı iPhone serisinin üretimini durdurmaya zorladı. Rapora bakılırsa çok sayıda kaynak, Çin'deki tedarik zinciri kısıtlamaları ve güç kullanımına ilişkin kısıtlamalar nedeniyle on yıldan fazla bir süredir ilk kez iPhone ve iPad montaj hattının birkaç gün süreyle durdurulduğunu söyledi.

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FAZLA MESAİ DEĞİL, İZİN ALDILAR

Rapora göre, normalde Apple'ın bu hafta tatil alışveriş sezonunu ve küresel talebi karşılamak için fazla mesaiye yapması gerekiyordu. Ancak beklendiği gibi olmadı ve işçiler fazla mesai değil, izin aldı.

iPhone üretimi

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Bir tedarik zinciri yöneticisi verdiği demeçte ise şunları aktardı:

"BU DAHA ÖNCE HİÇ OLMAMIŞTI"

"Sınırlı bileşenler ve çipler nedeniyle, tatillerde fazla mesai yapmak ve ön saflardaki işçilere ekstra ücret vermek anlamsızdı...Bu daha önce hiç olmamıştı. Geçmişte Çin'in altın bayramı, tüm montajcıların üretime hazırlandığı en hareketli zamandı."

Daha önce Apple'ın devam eden ve otomobilden teknolojiye birçok sektörü vuran yarı iletken çip sıkıntısı nedeniyle bu yıl için iPhone üretim tahminlerini 90 milyondan 80 milyona düşürdüğü söylenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple
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