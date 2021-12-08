iPhone 14 Max, "daha yavaş" bir ekran ile gelirse şaşırmayın!

Apple, tahminlere göre iPhone 14 serisi üzerinde çalışmaya başladı. Eğer söz konusu iddialar doğruysa, Cupertino merkezli teknoloji devi önümüzdeki yılın Eylül ayında dört model piyasaya sürecek. Bu modellerin iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max olması bekleniyor. iPhone 14 Max ile birlikte şirketin mini model üretimini bırakacağı düşünülüyor. Fakat iPhone 14 Max için gelen bilgiler arasında bundan daha fazlası da var.

iPHONE 14 MAX'İN EKRANI DAHA YAVAŞ KALABİLİR

Güney Kore'den gelen yeni bir rapora göre, Apple iPhone 14 Max'te yer alacak ekran türüne henüz karar vermiş değil. Ancak seçeneklerin 120 Hz LTPO veya 60 Hz LTPS olduğu söyleniyor.

Şirketin 120Hz LTPO ekrana yöneldiği takdirde, OLED LTPO teknolojisinde neredeyse tekel olan en büyük rakibi Samsung'dan panel tedarik etmesi gerekeceği belirtiliyor. Güney Koreli dev, halihazırda iPhone 13 Pro ve 13 Pro Max modelleri için Apple'a panel tedarik ediyor.

Ancak Apple'ın tedarik zincirini çeşitlendirmek ve Samsung'a olan bağımlılığını azaltmak gibi bir isteğinin olduğu, bu nedenle LG ve BOE gibi üreticilerin payına artırdığı öne sürülüyor. Bu durumda, iPhone 14 Max 60Hz LTPS ekran ile gelebilir.

60 Hz ekran, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modellerinde olacağı düşünülen 120 Hz'lik ekrana göre daha yavaş kalıyor.

Bu yüzden gelecek yıl iPhone 14 Max'in ekranının iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'e nazaran daha yavaş olduğunu görebiliriz.

iPHONE 14 SERİSİNİN ÖZELLİKLERİ

iPhone 14 serisine geri dönersek, iPhone 14'ün 60 Hz yenileme hızına sahip 6.1 inç çentikli ekrana sahip olması beklenirken, Max modelinde 6.7 inç çentikli ekranın yer alması bekleniyor. iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'in ise 120Hz yenileme hızına destek veren 6,1 inç ve 6,7 inç ekranlara sahip olduğu söyleniyor.

